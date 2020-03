HP, Valve et Microsoft s’associent pour un casque VR « sans concession »

HP, Microsoft et Valve ont préparé ensemble un casque de réalité virtuelle de nouvelle génération. Il promet de n'avoir « aucun compromis ».

Cette semaine sortait Half Life Alyx sur Steam, marquant le retour de Valve avec cette série de FPS qui s’était arrêté en 2007, il y a 13 ans, avec Half Life 2 Episode Two.

Half Life Alyx a la particularité de n’être jouable qu’en réalité virtuelle, et pour cause, le jeu a été totalement pensé pour cette utilisation et cette nouvelle plateforme. Cela en fait instantanément le jeu fleuron de réalité virtuelle sur PC, d’autant qu’il s’agit d’ores et déjà d’un succès critique. Ce sera probablement l’un des meilleurs jeux de l’année.

L’occasion pour HP de commencer à teaser un projet ambitieux : un nouveau casque de VR « sans compromis » en partenariat avec Valve et Microsoft.

C’est quoi un casque sans compromis ?

En fouillant un peu sur le site de HP dédié à ce mystérieux nouveau casque, on peut remarquer que le nom du produit devrait être HP Reverb G2, soit le successeur du casque HP Reverb de première génération lancé en 2019.

Difficile d’en savoir plus sur ce casque pour le moment sinon que HP mentionne une collaboration avec Microsoft et Valve pour le développement de l’appareil.

Développé en collaboration avec Valve et Microsoft, le casque HP VR de nouvelle génération offre une expérience plus immersive, plus confortable et plus accessible que la génération précédente. C’est la nouvelle norme en matière de VR.

Une promesse forte, qui d’après nous peut vouloir dire que le casque serait enfin un casque sans fil. C’est l’un des points faibles de réalité virtuelle sur ordinateur, un cordon relie immanquablement le joueur à son PC cassant ainsi l’immersion.

Il y a quelques mois, Phil Spencer à la tête de la branche Xbox chez Microsoft avait indiqué que la Xbox Series X ne proposerait pas de solution de réalité virtuelle. L’une des raisons régulièrement évoquées est justement une technologie encore trop contraignante, notamment avec les fils à connecter.

Ici il s’agit d’une collaboration entre Microsoft et non la division Xbox, indiquant qu’il s’agit plus probablement d’un nouveau casque Windows Mixed Reality compatible avec Windows 10 et Steam VR, plutôt qu’un casque pensé spécifiquement pour la branche jeu vidéo de la firme de Redmond.