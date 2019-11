Phil Spencer, patron de la division Xbox, s’est exprimé sur la Xbox Scarlett. On apprend notamment que la future console de Microsoft ne sera pas centrée sur la réalité virtuelle, et ce pour une simple raison : il n’y aurait pas assez de demande.

En dépit de quelques approches plus ou moins timides et surtout plus ou moins pertinentes, Microsoft n’a jamais été un vrai chantre de la réalité virtuelle sur console de salon. En cette fin d’année 2019, la chose se confirme. Dans un entretien accordé au site australien Stevivor, Phil Spencer a indiqué sans détour que la prochaine Xbox (le fameux projet Scarlett) ne serait pas centrée sur la VR… une technologie qui, selon le patron de la branche Gaming de Microsoft, ne suscite pas suffisamment de demande.

Une rhétorique à géométrie variable pour Phil Spencer

L’approche de Phil Spencer a toutefois changé depuis 2016, et ce de l’aveu même de l’intéressé. Il y a trois ans, alors que Microsoft s’apprêtait à lancer son projet Scorpio (l’actuelle Xbox One X), Phil Spencer s’était laissé aller à une prise de position un peu plus ambiguë qu’à l’heure actuelle. « Nous ne nous concentrons pas sur des titres VR first party pour le moment », avait-il déclaré, avant de préciser que « le meilleur endroit pour innover en réalité virtuelle est l’univers PC ».

« Je pense que les développeurs devraient se concentrer sur PC, parce que c’est un bon endroit pour innover. Ce que nous faisons… c’est que nous sommes capables de prendre une partie de l’innovation PC que nous voyons… et de l’apporter à l’espace console, pour permettre ces expériences magiques sur Scorpio quand nous l’aurons lancé », avait-il poursuivi.

Confronté trois ans plus tard à ces déclarations, Phil Spencer admet avoir changé de posture. « Je n’aime pas cette citation parce que je ne veux pas déprécier le travail que les gens font en VR… », a-t-il indiqué cette semaine. « J’ai un problème avec la réalité virtuelle : ça isole, et je considère les jeux comme une sorte d’expérience commune », pointe-t-il néanmoins. « Nous répondons aux demandes de nos clients… et personne ne demande de VR ».

« La grande majorité de nos clients savent que s’ils veulent vivre des expériences de réalité virtuelle, il y a des endroits où aller les chercher (…) ». Et cet endroit n’est pas le monde console, vous l’aurez compris.

La VR n’est pas une priorité chez Microsoft

Toujours selon le Phil Spencer de 2019, les objectifs de Microsoft seraient actuellement bien loin de la réalité virtuelle, même si en bon chef de division, le patron de la branche Xbox ne souhaite pas se fermer de porte. « Je pense que nous pourrions nous y intéresser [à la réalité virtuelle, NDLR], mais oui, notre priorité n’est pas là ». Le message est assez clair : ne vous attendez pas à un équivalent de PlayStation VR chez Microsoft.

Comme le rappelle WCCFTech, la Xbox Scarlett est pour sa part toujours attendue l’été prochain. Ses spécifications techniques et son prix ne sont pas encore connus. Ils pourraient être précisés durant l’E3 ou à l’occasion d’un événement dédié que Microsoft pourrait alors tenir au printemps.