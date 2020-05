HP Reverb G2 : le casque VR qui veut vous faire oublier Vive et Oculus

HP vient d'annoncer un successeur à son Reverb, un casque de réalité mixte annoncé en mars 2019. Baptisé Reverb G2, ce nouveau casque dispose selon HP de la plus haute définition disponible sur le marché de la réalité virtuelle.

Si la VR peine toujours à décoller, HP tente une nouvelle fois de concurrencer les géants HTC et Oculus sur le secteur des casques haut de gamme. Une entreprise que le constructeur américain entamait l’année dernière avec son Reverb… et qu’il poursuit cette année avec une nouvelle version de ce casque de réalité mixte. Dévoilé en partie il y a quelques jours suite à de premières fuites, le Reverb G2, c’est son nom, mise comme son grand frère sur une définition de 2160 par 2160 pour chaque œil, couplée à un champ de vision (FOV) toujours réglé à 114 degrés. À titre indicatif, c’est plus que les FOV respectifs des HTC Vive Cosmos et Oculus Rift S (110 et 100 degrés), mais un peu moins que le champ de vision du Valve Index (120 degrés).

Comptabilité SteamVR, son spatial et commandes repensées pour le nouveau casque de HP

Proche d’un Oculus Rift en termes de design et d’ergonomie, le Reverb G2 se dote d’écouteurs remaniés, conçus pour se tenir à 10 mm de l’oreille afin retirer le casque plus facilement. Cette partie audio est par ailleurs compatible avec le son spatial Windows Spatial Audio et un nouveau format de son spatialisé signé HP Labs, dopé à l’intelligence artificiel pour un meilleur traitement du signal et, on l’espère, une meilleure immersion en jeu.

Conçu pour fonctionner de manière « Plug & play », le nouveau casque de HP dispose d’une partie avant repliable vers le haut à 90 degrés afin de pouvoir jeter un oeil sur le monde extérieur sans avoir besoin retirer le dispositif. Il est fourni avec deux contrôleurs pré-appairés, développés en partenariat avec Valve pour être compatibles SteamVR au déballage, sans configuration attendue de la part de l’utilisateur. HP évoque enfin des commandes repensées de façon à permettre des contrôles plus naturels en jeu. On apprend en outre que les caméras du casque, destinées en premier lieu aux fonctionnalités de réalité mixte, serviront aussi à améliorer le suivi des contrôleurs sans avoir besoin de trackers ou de caméras annexes.

Nous avons contacté HP France pour en savoir plus sur ses modalités de lancement du Reverb G2 dans l’Hexagone, le casque entrera en précommande à partir de juillet et sera disponible dès septembre à 599 euros HT.