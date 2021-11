Watch Fit New : Huawei lance une nouvelle version de sa montre aux allures de bracelet

Huawei a lancé une nouvelle version de sa montre Huawei Watch Fit avec de nouveaux coloris, mais également l'ajout d'un sport supplémentaire.

Depuis deux ans et demi, Huawei nous a habitués à ses rééditions de smartphones, notamment les P30 et P30 Pro, conçues pour profiter à nouveau des services Google. Le constructeur chinois va désormais plus loin en proposant une réédition de l’une des ses dernières montres connectent en date, la Huawei Watch Fit New — ou Huawei Watch Fit 2022.

Dévoilée sans tambour ni trompette, il s’agit en fait d’une simple révision de la Huawei Watch Fit initiale, lancée l’an dernier, une montre à mi-chemin entre le bracelet et la montre connectée. Cette version 2022 de la toquante numérique reprend d’ailleurs la plupart des caractéristiques du modèle originel, avec un écran rectangulaire Amoled de 1,64 pouce affichant une définition de 456 x 280 pixels. Elle propose d’ailleurs un design similaire en tous points si ce n’est la déclinaison en davantage de coloris : noir, bleu, rouge ou rose.

Toujours du côté des similarités avec la précédente version de la montre, notons que la Huawei Watch Fit New pèse 21 grammes et affiche des dimensions de 17 x 9 x 6,9 mm. Elle assure par ailleurs jusqu’à 10 jours d’autonomie, probablement à l’aide de la même batterie que le modèle de l’an dernier. Du côté des mesures de santé aussi, Huawei reprend les mêmes fonctions. On va ainsi retrouver une mesure du nombre de pas, un cardiofréquencemètre pour la fréquence cardiaque et un capteur de SpO2 mesurant la saturation en oxygène dans le sang (TruSeen 4.0). La montre va également analyser le sommeil (TruSleep 2.0) et contrôler le stress de l’utilisateur (TruRelax). On va également y trouver une puce GPS mise à contribution pour géolocaliser les entraînements.

Un sport supplémentaire… la corde à sauter

Comme l’indique le site Xataka, la principale différence avec la montre de l’an dernier semble en fait résider dans l’ajout du suivi d’un mode de sport, absent de la Watch Fit de 2020 : la corde à sauter. Cette fonction sera ajoutée après le lancement par mise à jour et permettra de passer du suivi de 96 activités sportives à 97.

L’autre différence réside dans le prix de la Huawei Watch Fit New. En Espagne, elle est proposée au lancement à 109 euros — 59 euros à l’occasion du Black Friday. En France, la montre est déjà proposée sur le site de Huawei au même prix, soit 99,99 euros. Elle est cependant proposée pendant le Black Friday à 59,99 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.