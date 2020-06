Le Huawei P30 Pro New Edition disponible en France : un petit refresh certifié Google

Dévoilé il y a quelques jours en Allemagne, le Huawei P30 Pro « New Edition » sort officiellement en France. Commercialisé à 730 euros, il se distingue du modèle d’origine par un nouveau coloris et une configuration (très) légèrement revue. Bonne nouvelle : il embarque les services Google.

Bousculé par l’embargo américain, Huawei ne peut plus commercialiser de nouveau smartphone avec les services Google. Le P40 Pro et le Mate 30 Pro, embarquent donc des technologies maison, les Huawei Mobile Services et la boutique d’application App Gallery. Comme nous le rappelons dans notre test du P40 Pro, cette solution (bien qu’en constante évolution) ne suffit pas à remplacer la simplicité d’utilisation des services Google. Aussi, il demeure difficile de recommander les derniers smartphones haut de gamme de Huawei au grand public.

Visiblement conscient du problème, le géant chinois lance donc en France le P30 Pro « New Edition » (d’abord dévoilé en Allemagne), un refresh de son haut de gamme de 2019 largement salué par la critique et chouchou du grand public. Et comme il repose sur des certifications et des composants datant d’avant l’embargo américain, ce P30 Pro « New Edition » peut intégrer les services Google.

Quoi de neuf docteur ?

À la lecture du terme « New Edition » on pouvait espérer quelques améliorations majeures. Il n’en est rien. Cette nouvelle version embarque toujours la puce Kirin 980 (toujours très performante en 2020), un écran OLED Full HD+ (2340 x 1080 pixels) de 6,47 pouces et un quadruple module photo 40+20+8 mégapixels ainsi qu’un objectif ToF. À l’avant on retrouve le même capteur de 32 mégapixels. La batterie de 4200 mAh est compatible avec la technologie SuperCharge (40 W) et la charge rapide 15 W.

Le P30 Pro « New Edition » se distingue principalement par son coloris Silver Frost (verre mat particulièrement élégant) inspiré du P40 Pro. Autre nouveauté : l’intégration de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Si cette configuration était déjà proposée sur le modèle sorti l’an dernier, il s’agit cette fois de la version de base. Le téléphone tourne sous Android 10 avec la surcouche logicielle EMUI 10.1.

Prix et disponibilité

Le P30 Pro « New Edition » est d’ores et déjà disponible sur le site officiel de la marque pour 730 euros. Silver Frost est le seul coloris disponible pour ce modèle. À titre indicatif la version « classique » (6 Go / 128 Go) est disponible à la Fnac en bleu mystique et en lavande mystique pour 649 euros.