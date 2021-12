P50 Pocket : Huawei va présenter un smartphone fortement inspiré du Galaxy Z Flip 3

Huawei dévoilera le P50 Pocket, son futur smartphone pliable à clapet, lors d'un événement le 23 décembre. Sur les réseaux sociaux, le constructeur a teasé quelques images de ce fleuron très attendu.

Le P50 Pocket, de son petit nom, sera présenté le 23 décembre lors de la grande conférence organisée par Huawei, qui mettra aussi en avant la Huawei Watch D. Le géant chinois a donc enfin officialisé le nom de ce futur smartphone pliable compact. Il utilisera un système de clapet, à la manière du Samsung Galaxy Z Flip 3.

Huawei s’est fendu d’un tweet succinct, assorti d’un visuel qui en laisse assez peu deviner sur le prochain smartphone pliable du concepteur du Mate X2.

On n’en sait ainsi pas tellement plus sur ce nouveau smartphone, si ce n’est que le P50 Pocket est « compact, mais puissant », et qu’il sera donc dévoilé le 23 décembre à 8 h 30, heure française.

Un potentiel deuxième coloris

En parallèle, sur Weibo, Huawei a partagé les mêmes informations, mais assorties d’autres visuels, où l’on devine un peu plus le design du P50 Pocket. Ce dernier se plierait donc bien en position Flip, et non pas en livre façon Galaxy Z Fold 3, une première pour Huawei. Il deviendrait ainsi le concurrent direct du Galaxy Z Flip 3 et du Motorola RAZR 5 G. La coque arrière profiterait d’un élégant motif à losanges reflétant la lumière en coloris blanc. En outre, en se basant sur l’image publiée sur Twitter, il se pourrait aussi que le nouveau fleuron de Huawei soit proposé en plus dans un autre coloris, du doré, avec cette fois des motifs en forme de vagues.

D’après les différentes fuites, le P50 Pocket devrait profiter d’un module photo circulaire abritant trois capteurs. Le design pourrait bien, logiquement, s’inspirer de celui des P50, qui ne sont pas disponibles en Europe. Si c’est le cas, on s’attend à ce qu’il adopte comme expérience logicielle HarmonyOS comme le smartphone dont il s’inspire.

