La Huawei Watch D pourra réaliser des électrocardiogrammes en plus du tensiomètre

Dans un post Weibo, Huawei a fait référence au « capteur de tension artérielle ECG » de la Huawei Watch D. On en apprend un peu plus sur le prochain modèle de montre connectée du géant chinois.

Dans un message posté sur le réseau social chinois Weibo, Huawei révèle donc une fonctionnalité inédite d’électrocardiogramme sur sa prochaine montre connectée, la très attendue Watch D. Une fonction qui était jusqu’à présent restée inconnue.

Plusieurs fonctions médicales pour la Huawei Watch D

On savait déjà qu’il s’agissait de la première montre du constructeur chinois à proposer la mesure de la tension artérielle : on apprend maintenant qu’elle intégrera une fonctionnalité supplémentaire en matière de santé, l’ECG. Une nouvelle bienvenue, puisque rares sont les montres connectées à proposer cette possibilité. Pour le moment, on pouvait principalement retrouver cette fonction sur certains modèles de montres Fitbit, Withings ou encore Apple.

Cette nouvelle n’est cependant pas si étonnante, Huawei étant déjà à la pointe sur ce domaine. Le géant chinois propose notamment une mesure de la température cutanée, que l’on retrouve par exemple sur la Huawei Watch 3, mais également sur la dernière montre en date du constructeur, la Huawei Watch GT 3.

Il semblerait logique que le capteur permettant de réaliser un ECG soit le même que celui qui prend la tension artérielle. Pour rappel, un électrocardiogramme mesure l’activité électrique du cœur et ainsi de mettre en évidence d’éventuelles anomalies.

La Huawei Watch D bientôt dévoilée

On apprend également que ce capteur ECG a été enregistré en tant que dispositif médical de classe II par la China Food and Drug Administration. Huawei confirme aussi que la conférence du lancement du nouveau produit aura bien lieu le 23 décembre 2021, comme dévoilé dans de précédentes rumeurs, à 15h30 (très probablement à l’heure de la Chine, soit à 8h30 heure française). Pour être proposé en France, l’ECG devra cependant passer également les contrôles de l’administration française.

Ce post de Huawei confirme aussi, par le biais du visuel qui l’accompagne, le nouveau design de la future montre, qui sera rectangulaire avec deux boutons latéraux. Pour rappel, la Huawei Watch D aura pour système d’exploitation HarmonyOS.

