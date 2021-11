Huawei s’apprêterait à lancer une montre capable de mesurer votre tension

Selon un leaker chinois, Huawei s'apprêterait à dévoiler une nouvelle montre d'ici fin décembre, la Huawei Watch D, capable de mesurer la tension artérielle.

Huawei a beau avoir des soucis sur la production et la vente de smartphones, le constructeur chinois se diversifie de plus en plus, à l’image de ses montres connectées. La firme propose désormais rien de moins que trois gammes de montres, entre ses Watch Fit, ses Watch GT et ses Watch. À ces trois gammes pourrait bientôt s’ajouter une quatrième comme le rapporte GSM Arena.

Le site se fait l’écho d’une publication sur le réseau social Weibo à propos d’une future montre « Huawei Watch D ». Selon les informations du leaker Chrysanthemum Films Fans, Huawei travaillerait en effet sur un nouveau modèle de montre connectée, baptisée Huawei Watch D, qui se distinguerait par l’ajout d’une fonctionnalité encore rare sur le marché des montres connectées : la mesure de la pression sanguine, ou de la tension. « Cela fait longtemps que cette montre de Huawei est en préparation. Il s’agit du premier appareil de mesure de la pression sanguine de Huawei qui obéit à des standards médicaux et qui a reçu une certification », indique le leaker chinois.

Une mesure encore rare sur le marché des montres connectées

Pour l’heure, les montres connectées capables de mesurer la pression sanguine sont encore rares. On pense notamment à Samsung avec ses Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic, qui nécessitent toutefois d’être utilisées de pair avec un smartphone du constructeur coréen pour en profiter. De son côté, Apple travaillerait également sur une mesure de ce type à en croire plusieurs rumeurs, probablement pour les prochaines montres Apple Watch. Il en va de même pour Fitbit qui pourrait intégrer la tension artérielle sur ses prochaines montres comme l’indique une étude lancée en début d’année.

Huawei fait donc office de bon élève sur le domaine de la santé connectée. Il faut dire que le constructeur chinois propose déjà certaines fonctions inédites sur les autres montres. C’est le cas de la mesure de la température cutanée, que l’on retrouve notamment sur la Huawei Watch 3, mais également sur la dernière montre en date du constructeur, la Huawei Watch GT 3.

La publication de Chrysanthemum Films Fans sur Weibo permet également de découvrir le design de cette future montre Huawei Watch D. Contrairement aux Watch GT 3 et Watch 3, la montre devrait adopter un écran rectangulaire, similaire à celui de la Huawei Watch Fit. On retrouverait par ailleurs deux boutons sur le côté droit, un pour se rendre à l’écran d’accueil et un pour les fonctions de santé, cerclé de rouge. Pour le bracelet, Huawei aurait opté pour une bande en silicone afin d’assurer une meilleure utilisation dans un cadre sportif.

Selon le leaker, la Huawei Watch D pourrait être présentée en Chine d’ici la fin de l’année. Il faudra donc encore patienter un mois avant de découvrir officiellement la Huawei Watch D.

