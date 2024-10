Coros s’apprête à lancer sa première montre de sport Amoled, avec une présentation imminente

Alors que Coros ne proposait jusqu’à présent que des montres à écran MIP, le constructeur a partagé un teaser pour le lancement d’une montre Amoled, prévu la semaine prochaine.

La Coros Pace 3 pour illustration // Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Parmi les cinq principaux constructeurs de montres de sport, seul Coros semblait résister jusqu’à présent au chant des sirènes de l’Amoled.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures montres connectées pour le sport en 2024 ?

Garmin, Polar, Suunto ou Amazfit ont, depuis quelques années, tous transité vers des montres profitant de cette technologie d’affichage, plus lumineuse, détaillée et contrastée. En face, Coros ne propose à l’heure actuelle que des montres dotées d’affichages MIP. Il faut dire que les écrans MIP ont l’avantage d’être plus facilement lisibles en plein soleil et de proposer généralement une meilleure autonomie en raison de leur consommation plus faible.

Pour aller plus loin

Écran Amoled ou MIP transflectif : quelle est la meilleure technologie d’affichage pour les montres de sport

Cependant, Coros a partagé ce jeudi sur YouTube un teaser qui pourrait changer la donne. En effet, le constructeur indique qu’il va lancer une nouvelle montre la semaine prochaine, le jeudi 31 octobre. La description indique qu’il s’agit de « la montre la plus rapide » jamais conçue par Coros.

Surtout, la vidéo accompagnant l’invitation permet de distinguer un écran particulièrement coloré et, surtout, contrasté.

Un teaser qui en dit déjà beaucoup

Le fond du cadran est ainsi parfaitement noir, tandis que les couleurs de l’horloge affichent un fort dégradé, techniquement impossible avec un affichage MIP à seulement 64 couleurs.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Il semble donc que Coros suive la voie ouverte par ses principaux concurrents et adopte à son tour la technologie Amoled pour ses montres.

Du côté du modèle qui aura droit à cette première, difficile à dire. Actuellement, Coros propose quatre montres en gamme : la Coros Pace 3, lancée il y a un an, les Coros Apex 2 et Apex 2 Pro, lancées il y a deux ans, et la Coros Vertix 2S, lancée en septembre. La logique voudrait donc que ce soient la gamme Apex qui profite en premier lieu de l’affichage Amoled, mais on n’est pas à l’abri d’une surprise. L’image semble en effet montrer une molette positionnée en hauteur, comme sur les montres de la gamme Pace.