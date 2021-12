La montre Huawei capable de mesurer la tension serait pour très bientôt

Huawei préparerait la sortie, le 23 décembre prochain, de la Huawei Watch D, une montre connectée capable de mesurer la tension artérielle.

Huawei s’apprêterait à dévoiler une montre capable de mesurer la pression sanguine. Une première fuite sur Weibo avait dévoilé l’existence de cette Huawei Watch D. Voici qu’un post sponsorisé par Huawei sur le très sérieux site XDA viendrait confirmer la sortie prochaine de cette montre connectée premium.

Selon ce post, la Huawei Watch D serait dévoilée le 23 décembre 2021. Selon GSM Arena, il s’agirait d’une montre format rectangulaire avec deux boutons situés sur le côté droit.

Cela marquerait un changement de design significatif pour Huawei, puisque jusqu’ici, ses montres sont soit rondes avec deux boutons, soit rectangulaires, avec un seul bouton. Par ailleurs, il s’agirait de la première montre du constructeur à proposer cette fonction de mesure de la tension. Huawei ne serait cependant pas le premier constructeur à s’intéresser à cette donnée, la pression artérielle étant déjà mesurée par les Samsung Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic. De leur côté, Fitbit et Apple s’intéressaient de près à cette donnée de santé et pourraient l’intégrer à leurs prochaines montres connectées.

Autre information intéressante : la Huawei Watch D aurait pour système d’exploitation HarmonyOS.

La piste d’un teasing

L’éventualité d’une annonce le 23 décembre est encore à prendre avec des pincettes, puisqu’aucune confirmation officielle de la part de Huawei n’a été publiée. En revanche, le fait que cette information émane d’un post sponsorisé par Huawei, mis en ligne le 8 décembre et toujours en ligne laisse penser que la date est exacte, voire même qu’il s’agit d’un teasing un peu étrange.

Certaines rumeurs évoquent même un lancement conjoint avec un téléphone pliant, le Huawei Mate V qui viendrait concurrencer le Galaxy Z Flip 3 et l’Oppo Find N. Contacté, Huawei n’a pas pu nous confirmer la tenue d’un événement de lancement à cette date.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.