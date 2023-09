Huawei Watch GT 4 : une montre élégante, accessible et parfaitement taillée pour le sport

Huawei a dévoilé sa Huawei Watch GT 4 qui mise avant tout sur son design sans pour autant négliger les fonctions de sport et de santé.

À l’occasion d’un événement européen organisé à Barcelone, et deux jours après les lancements des Apple Watch Series 9 et Ultra 2, c’est au tour de Huawei de dévoiler sa nouvelle montre connectée, la Huawei Watch GT 4.

Une montre en deux formats

Dans la plus pure tradition des montres Huawei, cette nouvelle montre mise avant tout sur l’élégance avec plusieurs déclinaisons de bracelets, de couleurs et de formats. Contrairement à la Huawei Watch GT 3, déclinée simplement en deux tailles, les deux versions de la Huawei Watch GT 4 adoptent des traits plus distinctifs. Ainsi, le modèle grand format, en 46 mm avec bracelet 22 mm, propose un format de montre assez classique avec une lunette fixe autour de l’écran de 1,43 pouce et des cornes venant prolonger le format légèrement octogonal du boîtier.

Elle profite par ailleurs d’un écran Oled de 1,43 pouce de diamètre avec une définition de 466 x 466 pixels et une densité de 326 pixels par pouce pour une autonomie jusqu’à 14 jours.

De son côté, la Huawei Watch GT 4 en version 41 mm se veut bien plus menue avec un système de cornes plus étroit, pour des bracelets de 18 mm et un écran de 1,32 pouce de 466 x 466 pixels avec une densité de 352 pixels par pouce. La montre suit ainsi davantage les codes de l’horlogerie traditionnelle pour les poignets plus menus. Elle se limite cependant à une autonomie pouvant aller jusqu’à sept jours d’utilisation.

La Huawei Watch GT 4 en version 41 mm // Source : Geoffroy Husson – Frandroid La Huawei Watch GT 4 en version 41 mm // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Outre l’écran de la Huawei Watch GT 4, la montre profite bien évidemment d’un capteur de fréquence cardiaque — en version TruSeen 5.5+ — et des algorithmes de suivi du sommeil — TruSleep 3.0. Durant la nuit, la montre va pouvoir suivre aussi bien la respiration que la variabilité de la fréquence cardiaque pour évaluer l’efficacité du repos. Comme les modèles précédents, la montre profite également d’un capteur de température cutanée utilisée ici pour prévenir des périodes des futures règles.

Un suivi complet de l’activité sportive

Concernant l’activité sportive, la Huawei Watch GT 4 peut suivre plus de cent sports dont le football, le paddle, la course à pied en extérieur, le vélo en salle ou le rameur. Elle profite par ailleurs d’un GPS multi-GNSS et multibande. Sur la géolocalisation, Huawei indique par ailleurs avoir amélioré sa technologie avec un ajustement de l’antenne en formation de faisceaux en fonction de l’orientation du poignet. La montre va par ailleurs permettre d’exporter automatiquement les données de ses entraînements vers Strava, Komoot ou Adidas Runtastic.

Parmi les fonctionnalités, citons également la possibilité de répondre à des appels depuis le poignet grâce au micro et au haut-parleur intégré, ou les réponses préprogrammées aux messages reçus. Rappelons cependant que la boutique d’application de Huawei est encore très faible et que rares sont les applications pertinentes à être compatibles. La montre ne va par ailleurs pas permettre d’enregistrer d’électrocardiogramme, contrairement à la Huawei Watch Ultimate.

La Huawei Watch GT 4 46 mm est proposée avec bracelet en silicone noir, acier, cuir brun ou nylon vert. Le modèle 41 mm est quant à lui décliné en modèle cuir blanc, milanais ou bi-métal doré et acier.

La montre de Huawei sera disponible à partir de 249 euros.

