La Huawei Watch GT 4 est bien plus recommandable pendant le Prime Day : la montre perd 25 % de son prix

Lancée l’année dernière, la Huawei Watch GT 4 est une montre connectée dont on a apprécié le design, la très bonne autonomie et le suivi efficace des données sportives. Elle a quelques défauts, mais à 189 euros au lieu de 249 euros sur Amazon pendant son Prime Day, ils sont plus faciles à accepter.

La montre connectée Huawei Watch GT 4 a rejoint le catalogue de la marque l’an dernier. Avec son design léché, son bel écran, son autonomie généreuse et son suivi sportif complet, elle a de quoi convenir à bien des utilisateurs. Cependant, quelques points négatifs viennent ternir le tableau, comme son écosystème applicatif quasiment vide. On la conseille donc plus facilement lorsqu’elle est en promotion, et la bonne nouvelle, c’est que c’est le cas pendant le Prime Day d’Amazon. À l’occasion de cette opération, on peut la trouver avec 25 % de réduction.

Que propose la Huawei Watch GT 4 ?

Un design élégant

Une dalle Amoled de 1,43 pouce

Un suivi des données sportives efficace

Une autonomie généreuse

Auparavant affichée à 249 euros, la Huawei Watch GT 4 (46 mm) est désormais disponible en promotion à 189 euros sur Amazon.

Une montre élégante à son poignet

Comme la plupart des montres connectées signées Huawei, la Huawei Watch GT 4 adopte un design particulièrement soigné et sobre, proche de celui des montres horlogères classiques. On veillera tout de même à bien serrer le bracelet puisque la montre est assez lourde. Mais globalement, elle est très agréable à porter, sur terre ou même sous l’eau dans une piscine puisqu’elle est certifiée 5 ATM.

Pour ce qui est de son écran, on a ici droit à une dalle Amoled de 1,43 pouce (466 x 466 pixels), qui dispose d’un mode Always-On. En revanche, si un capteur de luminosité est présent, la marque ne communique pas sur la luminosité maximale de son écran. Lors de notre test, nous n’avons eu aucun problème à lire les informations de l’écran sous un grand soleil, heureusement. Côté logiciel, c’est HarmonyOS 4.0 qui est ici utilisé. Et c’est là que l’on trouve le principal point faible de cette montre : la rareté des applications tierces que l’on peut installer sur la montre. Ne comptez donc pas trop étendre les fonctions de la montre au-delà de ce qu’elle propose nativement.

Une bonne alliée pour les sportifs

La Huawei Watch GT 4 n’est certes pas une montre de sport, mais se révèle tout de même bien équipée pour suivre les entraînements et la forme de son utilisateur. La montre embarque ainsi une puce GPS plutôt efficace, un cardiofréquencemètre (qui promet un bon suivi de fréquence cardiaque, mais avec quelques ratés sur des séances fractionnées avec de gros changements d’intensité), un oxymètre, un accéléromètre et même un capteur de température cutanée, qui peut être utilisé pour avertir en cas de l’arrivée prochaine des règles. Toutefois, pas d’électrocardiogramme ici. Les suivis du sommeil et du stress sont aussi assurés. La GT 4 peut par ailleurs enregistrer les séances d’entraînement sur plus de cent sports.

Enfin, côté autonomie, la Watch GT 4 est dotée d’une batterie de 524 mAh. Au cours de notre test, la montre a pu fonctionner pendant cinq jours et cinq heures avant de tomber à court de batterie, et ce, avec des paramètres exigeants activés. Soit une excellente autonomie, bien meilleure même que ce que peuvent proposer des Galaxy Watch ou des Apple Watch par exemple. Pour une recharge complète, comptez environ deux heures.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Huawei Watch GT 4.

