En solde, la Huawei Watch GT 4 devient une montre connectée pas chère, avec un cadeau en prime

Une montre très jolie, à l'autonomie musclée et au suivi sportif plutôt efficace, voilà ce que propose la Huawei Watch GT 4. C’est une bonne montre à mettre à votre poignet, surtout maintenant qu’elle coûte moins de 200 € dans un pack pendant les soldes.

Le prix des montres connectées ne convient pas toujours à toutes les bourses. Pour cela, Huawei n’hésite pas à proposer des produits complets avec des prix bas. C’est le cas par exemple de sa Watch GT 4 qui met en avant un design proche des montres horlogères, et offre un suivi d’activité efficace ainsi qu’une bonne autonomie. Elle fait un bon compagnon au quotidien, et se trouve lors des soldes dans un pack avec des écouteurs pour moins de 200 euros.

Quels sont les points forts de la Huawei Watch GT 4 ?

Un design léché et un écran de bonne qualité

Un suivi des données sportives efficaces

Une très bonne autonomie

De base à 249,99 euros, la montre connectée Huawei Watch GT 4 (46mm) se négocie pendant les soldes à 199 euros chez Boulanger. En prime, les écouteurs sans fil FreeBuds SE 2 sont offerts.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Huawei Watch GT 4. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une montre connectée avec un look plus traditionnel

Huawei nous a toujours habitués à des montres au design léché, s’inspirant des montres horlogères, c’est donc sans surprise que la Watch GT 4 profite d’un haut niveau de finition. Pour celles et ceux qui seraient réticents aux smartwatch, celle-ci peut vous aider à franchir le pas. Vous avez une montre élégante à votre poignet qui est d’ailleurs étanche 5 ATM pour pouvoir l’utiliser pendant vos longueurs dans la piscine.

Son écran au format rond accueille une dalle Amoled de 1,43 pouce (466 × 466 pixels, 326 ppp) pour le modèle 46 mm. Et même si Huawei ne communique pas sur la luminosité maximale de son écran, on apprécie la présence d’un capteur de luminosité qui va permettre d’ajuster l’éclairage de l’affichage en fonction de la luminosité de votre environnement. Il est également possible de régler la luminosité de l’affichage à l’aide d’une jauge manuelle. Du côté de la navigation, elle se fait par glissements et non via une lunette rotative.

Un suivi d’activité suffisant et une excellente autonomie

Loin d’égaler une montre Garmin, la Watch GT 4 est tout de même équipée d’une puce GPS très efficace. La marque affirme avoir amélioré son suivi de géolocalisation, et cela s’est confirmé durant notre test : on a un suivi de bonne qualité dans l’ensemble. Pour assurer un bon suivi, la montre profite d’un cardiofréquencemètre, d’un oxymètre, d’un accéléromètre, d’un thermomètre cutané et est capable d’assurer un suivi dans une centaine de disciplines sportives. Les suivis du sommeil, du stress et du cycle menstruel sont aussi de la partie. En revanche, il est impossible d’obtenir un ECG comme avec les montres Samsung ou Apple.

La montre de Huawei pèche encore avec des usages bien trop limités en dehors du sport. Seules quelques rares applications peuvent être installées sur la montre. Heureusement, elle se rattrape en proposant une bonne autonomie : elle propose jusqu’à deux semaines d’utilisation et même une semaine dans des conditions pourtant exigeantes. C’est bien plus que les concurrentes de chez Samsung, Apple ou Google.

Vous voulez en savoir plus ? Retrouvez notre test sur la Huawei Watch GT 4.

