Montre connectée, PC portable, écouteurs : le Père Noël est passé chez Huawei avec ces belles réductions

Pour la fin de l'année et jusqu'au 7 janvier 2024, Huawei affiche de généreuses promotions sur bon nombre de ses meilleurs produits. Montre connectée, PC portable, écouteurs sans fil, voici une sélection des meilleures offres pour garnir le pied du sapin sans y laisser ses économies.

Le mois de décembre est déjà bien entamé et Noël approche à grands pas. Si vous n’avez pas encore bouclé vos cadeaux et qu’il vous manque une idée pour un technophile averti, ne cherchez plus. Huawei pourrait bien avoir ce qu’il vous faut, d’autant plus que ses offres durent jusqu’au 7 janvier 2024. Ordinateurs, montre connectée ou écouteurs sans fil, il y en a pour tous les goûts et surtout pour tous les budgets.

Huawei Watch GT4 : le parfait équilibre entre vie quotidienne et sessions sportives

Les montres connectées de Huawei sont parmi les plus élégantes et les plus réussies du marché. Et sur ce quatrième modèle, le constructeur ne fait pas exception à la règle avec une Huawei Watch GT4 au design soigné proche d’une montre horlogère. Couronne rotative, boitier en acier inoxydable, verre renforcé pour parer aux aléas de la vie, la Huawei Watch GT4 a été pensée pour supporter à la fois de longues sessions sportives et le quotidien d’une vie citadine.

Avec son bel écran OLED de taille confortable (entre 1,5 ou 1,43 pouce en fonction du modèle) et un choix de plus de 25 000 fonds d’écrans, Huawei a pensé sa montre connectée comme un objet sportif, mais aussi un objet du quotidien.

Et le suivi sportif est également au rendez-vous avec plus d’une centaine de modes d’entrainement, ainsi que la mesure de différentes variables physiologiques telles que la mesure du rythme cardiaque, de la SpO2, ou de votre température.

La précision du GPS a par ailleurs été améliorée avec l’intégration d’un suivi GNSS (Global Navigation Satellite Systems) sur cinq systèmes (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, QZSS) et une orientation des antennes GPS en formation de faisceau qui devrait permettre aux adeptes de la course à pied d’avoir un suivi rigoureux de leur parcours.

En ce moment, la Huawei Watch GT4 est disponible à partir de 249,99 euros et les écouteurs FreeBuds SE 2 sont offerts.

Le Huawei MateBook D14 2023 profite de 150 euros de réduction

Très bon rapport qualité-prix, le PC portable Huawei MateBook D14 offre, pour un tarif contenu, de très belles prestations. Son design d’abord est particulièrement travaillé. Sa dalle IPS de 14 pouces occupe 90 % de l’écran et ses dimensions compactes de 15,9 mm d’épaisseur pour un poids plume de 1,39 kg en font un produit discret et léger.

Sous le capot, le produit a également été soigné, notamment grâce à la présence d’un bon processeur Intel i3 ou i5 de 12ᵉ génération. Complété par une carte graphique Iris Xe, le Huawei MateBook D14 2023 offre une fiche technique efficace, parfaite pour la bureautique et la navigation web. Côté espace de stockage, le produit vient avec 8 ou 16 Go de RAM et au choix 256 ou 512 Go de mémoire de stockage. Il est naturellement installé sous Windows 11.

Côté connectiques enfin, il a été généreusement doté par Huawei avec un port USB-C 3.2 Gen 1, un port USB-A 3.2 Gen 1, un port USB-A 2.0 ainsi qu’un port HDMI.

Avec une telle fiche technique, cet ordinateur portable sera le cadeau parfait pour les étudiants qui ont besoin d’un ordinateur tout terrain performant, ceux qui travaillent depuis chez eux ou ceux qui envisagent l’achat d’un premier PC pour la bureautique.

En ce moment, le Huawei MateBook D14 2023 perd 150 euros et passe à 749,99 euros.

Freebuds Pro 3 : l’excellence au rapport qualité/prix imbattable

Testés par la rédaction de Frandroid, les Freebuds Pro 3 ont obtenu l’excellente note de 9/10 et ce n’est pas pour rien. Leur design travaillé leur permet de s’insérer dans le conduit auditif sans aucun souci et de rester en place dans (presque) toutes les situations, y compris la pluie et la transpiration.

Leur qualité sonore est également excellente puisque les petits écouteurs true wireless de Huawei produisent un son clair, des basses prononcées et un équilibre sonore qui perdure, y compris à fort volume. Ils prennent par ailleurs en charge les codecs L2HC 2.04 et LDAC5 pour assurer un rendu sonore de la meilleure qualité possible.

Équipés d’une réduction de bruit active (ANC) efficace, les Freebuds 3 Pro savent parfaitement vous isoler des bruits extérieurs. Une caractéristique utile que ce soit pour profiter de votre musique dans les meilleures conditions ou pour passer des appels sans être parasité par votre environnement.

Côté batterie enfin, le constructeur assure une autonomie allant jusqu’à 31 heures d’écoute avec l’étui de chargement et jusqu’à 6,5 heures en une seule charge.

En ce moment et jusqu’au 7 janvier, les Freebuds 3 Pro profitent de 20 euros de réduction grâce au code AFRANDROIDPRO3 les faisant ainsi passer à 179,99 euros.

200 euros de réduction sur le Huawei P60 Pro

Si vous trouvez qu’une paire d’écouteurs ne suffit pas sous le sapin, pourquoi ne pas ajouter un smartphone ? Parmi les produits de Huawei, le P60 Pro est probablement le meilleur choix. Il a été particulièrement bien reçu par certains lecteurs de Frandroid. Autonomie exemplaire, excellente fluidité de navigation, le flagship de Huawei peut également se targuer de bénéficier de l’un des meilleurs modules photo du marché. Il est composé de :

un module principal de 48 mégapixels ;

un module secondaire équipé d’une optique ultra-grand-angle de mégapixels ;

un troisième module de 48 mégapixels équipé d’une optique téléobjectif de 48 mégapixels.

En ce moment et jusqu’au 7 janvier, le Huawei P60 Pro bénéficie d’une réduction de 200 euros sur sa configuration 8+256 Go.