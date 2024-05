Cette montre connectée à moins de 160 € vous aide à manger sain, dormir mieux et vous entraîner plus efficacement

Bien plus qu’un simple accessoire, la nouvelle Huawei Watch Fit 3 est un véritable coach bien-être et fitness. Aussi complète et élégante soit-elle, cette montre connectée est accessible à seulement 159,99 euros et profite jusqu’au 7 juillet d’une belle offre de lancement.

L’utilité des montres connectées en matière de suivi sportif n’est plus à démontrer. Et sur le plan de la santé, certains modèles ont bien plus à offrir que le simple monitoring de la fréquence cardiaque.

Pourtant affichée au prix plancher de 159,99 euros, la nouvelle Huawei Watch Fit 3 est un véritable allié pour prendre soin de son corps et de sa santé au quotidien. Rythme cardiaque, SpO2 (oxygénation du sang), sommeil, alimentation, activités physiques : cette montre passe tout au crible. Et si vous la commandez avant le 7 juillet 2024, Huawei vous offre, en plus, avec sa nouvelle smartwatch :

une paire d’écouteurs sans fil FreeBuds SE 2 d’une valeur de 49,99 euros ;

20 euros de remise immédiate sur ses nouveaux écouteurs ouverts FreeClip, dont le prix passe alors de 199,99 à 179,99 euros.

Un design raffiné et un confort à toute épreuve

Les montres connectées souffrent parfois de leur design trop sportif, mais pas la nouvelle Huawei Watch Fit 3. Équipée au choix d’un bracelet en fluoroélastomère pastel ou noir pour la discrétion, en nylon tressé ou en cuir blanc pour l’élégance, celle-ci peut être portée en toute occasion.

En plus, comme elle est fine et légère avec son boîtier en aluminium de 9,9 mm d’épaisseur et son poids plume de 26 grammes, cette montre connectée ne risque pas de vous gêner dans vos activités.

Pour autant, pas question de faire l’impasse sur le confort d’utilisation. Huawei l’a en effet dotée d’un lumineux écran rectangulaire AMOLED de 1,82 pouce parfaitement visible en plein soleil. Sur le côté, la marque a également prévu un bouton personnalisable délivrant un accès rapide à l’application de votre choix, ainsi qu’une couronne rotative pour naviguer facilement au cœur des menus.

Autre atout pratique : la Huawei Watch Fit 3 est multitâche. Vous pouvez alors répondre à un appel tout en vérifiant votre fréquence cardiaque, les prévisions météo, ou en rédigeant un SMS.

De plus, inutile de vous soucier de la recharger à la fin de chaque journée, car ce modèle profite d’une large autonomie de 10 jours. Une autonomie confirmée lors du test de Frandroid : même lors d’une utilisation intensive, cette montre connectée peut tenir jusqu’à 5 jours, sachant qu’une heure suffit pour la recharger intégralement.

Sport et santé : deux indissociables à suivre au quotidien

« Manger bouger » : ce slogan est ancré dans toutes les têtes, mais encore faut-il parvenir à le mettre en pratique. La Huawei Watch Fit 3 peut vous y aider. Comment ? À travers différents outils aussi pratiques que ludiques.

Cette montre connectée profite en effet d’un nouvel anneau d’activité, idéal pour voir en un clin d’œil si vous avez été suffisamment actif dans la journée.

Mais une bonne santé ne se limitant pas aux seuls kilomètres parcourus et aux calories brûlées, Huawei vous offre la possibilité de suivre votre alimentation et de saisir en quelques clics tous vos repas. Depuis l’application compagnon disponible sur Android et iOS, vous pouvez ainsi estimer la quantité de calories ingérées, ainsi que vos principaux apports en minéraux et en nutriments. La marque a tout prévu pour mettre la santé au premier plan.

Sur la base de vos apports et dépenses énergétiques, de vos préférences sportives, de vos objectifs, ainsi que de la météo du jour, la Huawei Watch Fit 3 vous suggère quotidiennement une série d’entraînements. Au total, la montre prend en charge plus de 100 modes sportifs, dont les activités les plus en vogue du moment comme le padel, la course sur piste, la natation et même l’e-sport. Et pour les sportifs en herbe, Huawei a prévu des exercices animés dédiés aux phases d’échauffement et de récupération.

Et bien que la marque ait surtout mis l’accent sur le sport et le bien-être, elle n’en oublie pas l’essentiel, à savoir le suivi de la fréquence cardiaque, du SpO2 (taux oxygénation du sang) et du sommeil. Sur ce dernier point, la montre vous apporte quelques conseils pour aller vers un sommeil plus récupérateur, et met à votre disposition des musiques relaxantes ainsi que des bruits blancs pour faciliter l’endormissement.

Emplie de fonctionnalités pratiques, la Huawei Watch Fit 3 vous donne donc toutes les clés pour prendre soin de vous au quotidien. En plus, cette nouvelle montre connectée est parmi les plus abordables du marché, puisqu’elle est disponible à seulement 159,99 euros.

Des écouteurs pour l’accompagner ?

Tout juste officialisée, la Huawei Watch Fit 3 profite en ce moment d’une belle offre de lancement. Pour toute commande passée jusqu’au 7 juillet, la marque vous offre une paire d’écouteurs sans fil FreeBuds SE 2 d’une valeur de 49,99 euros.

Plutôt tenté par les nouveaux FreeClip de Huawei ? Ces écouteurs ouverts salués pour leur confort, leur technologie de réduction de bruit et leur large autonomie de 36 heures sont exceptionnellement affichés jusqu’au 7 juillet à 179,99 euros au lieu de 199,99 euros.