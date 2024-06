Huawei vend déjà au rabais sa nouvelle tablette abordable grâce à un code promo

Les tablettes à prix contenu se sont multipliées sur le marché. Si vous en cherchez une, la nouvelle Huawei MatePad SE 11 pourrait bien vous plaire : elle est d’ailleurs proposée à seulement 197 euros avec un stylet offert.

Le marché des tablettes connaît un regain d’intérêt, et certains constructeurs conçoivent de plus en plus de modèles Android abordables. On a Huawei qui propose sa MatePad Pad SE 11″. Il s’agit d’une tablette entrée de gamme aux caractéristiques modestes, mais tout à fait correctes pour l’utiliser ponctuellement pour lire, jouer ou consulter des vidéos. En ce moment, la marque revoit son prix à la baisse grâce à un code promo.

Que propose la Huawei MatePad SE 11″ ?

Un design compact et un écran de 11 pouces en FHD+

Efficace pour les usages du quotidien (lecture, film…)

Une batterie de 7 700 mAh

Le stylet offert

Vendu à 219,99 euros, la Huawei MatePad SE 11″ se trouve aujourd’hui en promotion à 197,99 euros seulement sur le site de la marque, grâce au code AFR10PD. Mieux encore, le M-Pen Lite, un stylet d’une valeur de 39,99 euros, est offert pour l’achat de la tablette.

Une conception qui va à l’essentiel

Esthétiquement, la Huawei MatePad SE 11″ fait dans le classique et ce n’est pas une mauvaise chose. On est face à la recette d’une tablette Android : un appareil fin et bien fini, avec un châssis en aluminium solide. La marque a tenu à rendre un appareil pratique, et avec ses 475 g bien répartis et ses 6,9 mm d’épaisseur, la tablette de Huawei peut facilement s’utiliser à une main et être emmenée partout avec soi sans difficulté.

À l’avant, on découvre un écran de 11 pouces avec des bordures assez prononcées sur quatre côtés, mais restent dans ce qui se fait à ce tarif. Elle se contente d’un affichage LCD avec une définition 1 900 par 1 200 pixels. La tablette est agréable à regarder pour vos contenus. Mais attendez-vous à une luminosité faiblarde (400 nits) si vous êtes au soleil.

Efficace pour les usages courants

À l’intérieur de l’ardoise de la firme chinoise, on trouve la puce Kirin 710A couplé à 6 Go de mémoire vive. Une puce plus toute jeune, mais qui suffit pour assurer la plupart des usages classiques comme : naviguer sur Internet, consulter les réseaux sociaux, binge watcher vos séries préférées, mais sans pouvoir lancer les jeux les plus gourmands. Côté logiciel, elle intègre l’OS maison de Huawei : Harmony OS. Une interface qui promet d’offrir une meilleure expérience utilisateur et une meilleure productivité. D’ailleurs, la MatePad SE est livrée avec un stylet pour laisser les créateurs faire appel à leur imagination.

Pour finir sur l’autonomie, la marque chinoise intègre un accumulateur de 7 700 mAh sur son ardoise. Vous allez pouvoir l’utiliser tout au long de la journée sans problème pour lire la presse, regarder des vidéos sur YouTube, consulter les réseaux sociaux, etc. Une tablette endurante, qui possède une recharge de seulement 22,5 W. Il faudra donc patienter pour récupérer 100 % de la batterie.

Si la Huawei MatePad SE ne vous pas convaincu, il existe d’autres références sur la même tranche tarifaire sur le marché qui pourraient vous intéresser : nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes pas chères du moment.