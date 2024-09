Pour les French Days, Boulanger vend au rabais la Galaxy Tab S9, la tablette premium de Samsung, dans un pack avec Smart Cover + chargeur

À l’occasion des French Days, Boulanger donne l’occasion d’avoir une Galaxy Tab S9 dans un pack remisé à -40 %. Une bonne affaire pour vous accompagner dans tous vos projets sans vous ruiner.

Samsung propose des tablettes sous Android toujours excellentes. On pense notamment Ă son rĂ©cent modèle, la Galaxy Tab S9, la plus abordable de la sĂ©rie qui semble ĂŞtre la plus intĂ©ressante des trois. Cette ardoise est un très bon produit, avec son design soignĂ©, ses performances de haute volĂ©e et son autonomie solide. Pour les French Days, on la trouve dans un pack avec 370 euros de moins.Â

Quels sont les points forts de la Samsung Galaxy Tab S9 ?

Un écran Amoled de 11 pouces rafraîchi à 120 Hz

Une puce puissante : Snapdragon 8 Gen 2

Endurante, avec sa batterie de 8 400 mAh

ProposĂ© dans un pack Ă 899,99 euros, la Samsung Galaxy Tab S9 avec Smart Cover et chargeur revient Ă 529,99 euros chez Boulanger grâce Ă une rĂ©duction au panier de 10 euros par tranche de 100 euros d’achat, une remise immĂ©diate de 150 euros et une ODR de 150 euros, valable jusqu’au 29 septembre prochain.

Galaxy Tab S9 : elle goûte enfin à un écran Amoled

Plus abordable que ses consœurs, la Galaxy Tab S9 propose des finitions aussi soignées. La sensation premium est bel et bien au rendez-vous ce modèle, avec un dos en aluminium agréable au toucher. Ses tranches plates facilitent la prise en main, comme sa petite diagonale de 11 pouces.

La rĂ©elle nouveautĂ©, c’est qu’elle passe enfin d’un Ă©cran LCD Ă un Ă©cran Amoled, et jouit donc de la mĂŞme qualitĂ© d’image et du mĂŞme rapport de contraste infini que ces aĂ®nĂ©s. Elle offre aussi une belle dĂ©finition de WQHD (2 560 x 1 600 pixels), ainsi qu’un taux de rafraichissement de 120 Hz pour assurer une navigation fluide. Sa façade arrière accueille un système aimantĂ© dĂ©diĂ© au stylet S Pen qui est d’ailleurs fourni dans la boĂ®te.

Une tablette qui a du répondant

En termes de puissance, elle est logĂ©e Ă la mĂŞme enseigne et profite, elle aussi, de la puissante puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Avec une telle configuration, vous aurez une tablette performante au quotidien, que ce soit pour les usages classiques, ou bien pour des tâches plus poussĂ©es, comme faire tourner des jeux 3D et tout ça sans aucune difficultĂ©. Quant Ă l’interface, l’ardoise tourne sous Android 14 et OneUI 6.1 Ă prĂ©sent.

Pour finir, grâce à sa batterie de 8 400 mAh, elle est capable de tenir une journée et demie, selon votre utilisation. Au niveau de la puissance de la recharge, elle s’élève à 45 W, ce qui lui permet de faire le plein en moins de deux heures.

