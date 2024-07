Voici l’intérieur impressionnant de la future voiture électrique de Huawei : la Tesla Model Y en ligne de mire

Dévoilée en mai dernier, la nouvelle voiture électrique de Huawei, l'Avatr 07, continue son teasing avec la révélation d’une série de photos de son poste de conduite. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le SUV électrique conçu par Huawei a toutes les cartes en mains pour rivaliser avec Tesla.

Depuis quelques années, les entreprises de la tech s’intéressent de plus en plus à la voiture électrique. On pense par exemple à Apple, qui a cependant fini par abandonner son projet de créer sa propre auto, mais pas seulement.

Un intérieur très technologique

C’est en effet aussi le cas de Sony, mais aussi de Xiaomi, qui a levé le voile en tout début d’année sur son premier véhicule électrique, la SU7. Cette dernière rencontre d’ailleurs un immense succès, poussant la firme chinoise à accélérer la cadence de production. Ce n’est pas tout, car son rival Huawei veut aussi se lancer dans cette aventure, mais pas seul. C’est ainsi que l’entreprise s’est associée à Changan et au géant des batteries CATL pour créer non pas une mais deux marques.

La première est baptisée Luxeed tandis que la seconde prend le nom d’Avatr, et c’est celle qui nous intéresse tout particulièrement aujourd’hui. En 2021, celle-ci levait le voile sur sa 11, qui prend la forme d’un SUV électrique, suivie par la 12, cette fois-ci une berline rivale de la Tesla Model 3. Puis, au mois de mai dernier, le jeune constructeur fondé en 2018 présentait son 3ème modèle, baptisé Avatr 07. Ce dernier chasse quant à lui directement sur les terres de la Tesla Model Y.

Jusqu’à présent, le constructeur n’avait pas publié de photo du poste de conduite, qui demeurait donc encore très mystérieux. Mais c’est désormais chose faite, et voilà que le site chinois ItHome relaie une série de visuels officiels, montrant l’intérieur du SUV électrique, sous toutes ses coutures.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le véhicule ne lésine pas sur les écrans. On en retrouve un premier au centre de la planche de bord, adoptant une forme assez conventionnelle mais dont la taille n’a pas été précisée.

On en sait encore très peu à son sujet, mais sans doute n’est-il pas équipé d’Apple CarPlay et Android Auto, qui seront peut-être ensuite intégrés si la voiture est un jour commercialisée en Europe. Mais ce n’est pas tout, car juste au-dessus de ce dernier, on peut voir une autre dalle numérique, tout en longueur cette fois-ci, puisqu’elle traverse toute la planche de bord. Celle-ci fait office de combiné d’instrumentation ainsi que d’affichage pour le passager, comme le laissent penser les images.

Tout le confort nécessaire

Les plus observateurs remarqueront également deux petits écrans de chaque côté de l’habitacle, qui affichent très probablement les images captées par les rétroviseurs-caméras, conçus pour améliorer le Cx (coefficient de traînée) de la voiture. Globalement, la présentation semble soignée à bord de cet Avatr 07, qui se dote de deux porte-gobelets intégrés à la console centrale. Le conducteur peut également profiter d’un chargeur pour smartphone à induction installé sur le côté de son siège.

Ce dernier, comme celui du passager, bénéficie d’un réglage électrique, mais on ne sait pas encore si cette fonctionnalité sera livrée de série ou non. Au total, le SUV compact peut accueillir jusqu’à cinq personnes à son bord, même si celle installée sur la place centrale de la banquette arrière risque d’être un peu à l’étroit. Le volume de coffre n’a pas encore été annoncé, alors que l’empattement est affiché à 2,94 mètres, pour une longueur totale de 4,83 mètres.

Outre les versions hybrides rechargeables, l’Avatr 07 se décline également en deux variantes 100 % électriques, avec deux ou quatre roues motrices. La première affiche pas moins de 342 chevaux, tandis que la seconde se dote de deux moteurs, l’un d’une puissance similaire et le second délivrant 255 chevaux. Deux batteries seront également disponibles, avec une capacité de 90,4 et 116,8 kWh, pour une autonomie maximale de 800 kilomètres sur le cycle théorique chinois CTLC. Ce qui correspond à environ 700 kilomètres selon le cycle WLTP européen.

Enfin, le SUV devrait démarrer à partir de 250 000 yuans, soit environ 32 000 euros, un tarif qui devrait cependant augmenter s’il arrive en Europe. Et ce notamment en raison de la hausse des droits de douane sur le Vieux Continent mais aussi des frais logistiques.