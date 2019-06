Depuis peu, des utilisateurs de smartphones Huawei se plaignent de publicités arrivant sur leur écran d’accueil sans leur consentement, y compris sur des appareils premium. La marque nie toute implication.

Une belle plage méditerranéenne, un décor ensoleillé, de l’eau aussi claire et bleue que le ciel et… le logo de Booking.com. C’est l’écran de verrouillage que certains ont été surpris de découvrir en allumant leur smartphone. Leur point commun ? Ils ont tous un téléphone de marque Huawei.

Des exemples dans le genre, on peut en découvrir plusieurs en navigant sur Reddit ou sur Twitter, généralement commentés de messages d’autres utilisateurs qui prennent le temps de laisser un petit « pareil ici », suivi d’un nom de smartphone et d’un pays. Huawei P Smart, Huawei P20 Pro, P30 Pro, Honor 10… Italie, Allemagne, Norvège, Afrique du Sud… il ne semble y avoir qu’un seul point commun : Huawei.

Il existe bien sûr un autre point commun à tous les cas énoncés : l’utilisation de Magazine Unlock, une fonctionnalité qui permet de changer automatiquement son fond d’écran en allant chercher à intervalle régulier une nouvelle image dans une base de données distante. Ici, des publicités pour un partenaire de Huawei.

@Huawei_Europe Why is there advertisement on my lock screen?! Have I signed up to this in some small print T&C somewhere? pic.twitter.com/w6zS9ysuwk

— RAYZ (@justicefingers) June 12, 2019