Le Huawei Mate 30 Pro dépasse ses concurrents de la tête et des épaules en termes de qualité photo selon le spécialiste DxOMark.

Le Huawei Mate 30 Pro a été présenté il y a peu. Il a beaucoup fait parler de lui, car les services et applications Google n’y sont pas disponibles nativement. Et c’est bien dommage, car le smartphone offre un design vraiment impressionnant avec son écran incurvé et, surtout, il promet une excellente qualité photo.

Qualité photo qui a été encensée par DxOMark, le spécialise dans le domaine. Le laboratoire a en effet accordé la note de 121 au Huawei Mate 30 Pro, lui conférant ainsi une grande longueur d’avance devant ses poursuivants. Le deuxième du classement, le Galaxy Note 10+ 5G de Samsung a en effet eu droit à un score de 117. Le nouveau numéro 1 le surclasse ainsi de 4 points.

Pour rappel, le Huawei Mate 30 Pro embarque quatre capteurs photo : un capteur principal, un ultra grand-angle, un téléobjectif et un capteur ToF pour gérer la profondeur de champ.

« Pas de réelles faiblesses »

Dans son test, DxOMark salue un smartphone « qui ne montre pas de réelle faiblesse dans le domaine de la photo ». Le spécialiste a surtout été impressionné par la capacité du Mate 30 Pro a proposé des images avec beaucoup de détails dans un très grand nombre de situations tout en proposant une bonne gestion du bruit.

La gestion de la profondeur pour l’effet bokeh est aussi félicitée tandis que la qualité de l’exposition quand le flash est activé et le niveau de détails élevé en mode sont également cités dans les points forts de l’appareil photo du Huawei Mate 30 Pro. Parmi les petits points faibles, DxOMark regrette les quelques effets de crénelage sur les images et le champ de vision relativement faible de l’ultra grand-angle, sans que cela n’altère vraiment la qualité des clichés.

Sur la vidéo, DxOMark salue surtout l’éclat des couleurs capturées et le bon comportement du Mate 30 Pro même dans des environnements très éclairés. Aussi, l’autofocus efficace et la stabilisation des vidéos ont été appréciés.

Rappelons d’ailleurs que le flagship de Huawei se veut très axé sur la vidéo et ce sera l’un des points que l’on scrutera avec le plus d’attention… dès qu’on pourra le tester. Notons aussi que DxOMark a récemment revu son protocole pour mieux évaluer le mode nuit et l’ultra grand-angle.