Ce mercredi, le laboratoire français DxOMark a revu l’ensemble de son classement des meilleurs appareils photo sur smartphone. L’occasion pour DXOMark d’ajouter deux nouveaux critères pris en compte, le mode photo de nuit et l’ultra grand-angle.

Fin août, nous avons eu l’occasion de visiter les laboratoires de DxOMark, laboratoire spécialisé dans la mesure de la qualité photo, que ce soit sur de véritables appareils photo ou des smartphones. L’occasion de découvrir les installations, la philosophie et le protocole de test de l’entreprise française, située à Boulogne Billancourt.

Mais ce mercredi, c’est un nouveau protocole qui a été annoncé par DxOMark sur son site Internet. Alors que le laboratoire se contentait jusqu’à présent de tester les modes automatiques, les zooms et les modes portraits des appareils photo de smartphone, il va désormais aller plus loin. En effet, DxOMark a annoncé que ses tests intégreraient désormais des évaluations également pour les modes cliché nocturne et pour les optiques ultra grand-angle.

Jusqu’à présent, l’intégration d’une optique ultra grand-angle ou d’un mode nuit pouvait ajouter des points aux tests de DxOMark. Désormais, il s’agit de véritables critères pris en compte par le laboratoire.

Un classement qui n’est pas chamboulé

Avec l’ajout de ces nouveaux critères, DxOMark a testé à nouveau nombre d’anciens smartphones et a logiquement revu son classement. Le nouveau top 10 selon le laboratoire français est donc le suivant :

Le classement n’est donc pas fondamentalement chamboulé et il faudra encore attendre les mises à jour des tests du OnePlus 7 Pro, du Huawei P20 Pro et du Samsung Galaxy S10+ avant d’avoir une meilleure idée du classement final.