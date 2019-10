Le Huawei Nova 5T vient tout juste d'être officialisé en France et, comme prévu, il s'agit d'un Honor 20 renommé.

Le Huawei Nova 5T vient tout juste d’être présenté officiellement en France. Ce produit signe le retour de la gamme Nova sur nos terres. Rappelez-vous, en 2016 sortait le Huawei Nova premier du nom. Cependant, ce que l’on retient surtout, c’est que ce nouveau smartphone est une redite du Honor 20 sorti quelques mois auparavant.

Vous ne trouverez donc aucune différence sur la fiche technique entre le Huawei Nova 5T et le Honor 20. La différence se fait surtout sur le logo estampillé au dos — Huawei remplace Honor — et sur l’ajout d’un nouveau coloris en violet.

On a donc une nouvelle fois droit à un écran LCD de 6,26 pouces percé par un poinçon dans le coin supérieur gauche. La définition d’affichage est de 2340 x 1080 pixels. À l’intérieur, on trouve un Kirin 980 couplé à 6 Go de RAM et à un espace de stockage de 128 Go.

À l’arrière, il y a un triple appareil photo de 48 mégapixels, 16 mégapixels (ultra grand-angle) et 2 mégapixels (capteur TOF). La batterie, compatible avec la charge rapide, profite d’une capacité de 3750 mAh. Le Huawei Nova 5T tourne nativement sous Android 9 avec l’interface EMUI — alors que le Honor 20 fonctionne avec Magic UI, mais ça ne fait aucune différence.

Les services Google sont présents sur le Huawei Nova 5T, puisque celui-ci a été certifié à temps. Huawei a d’ailleurs tenu à rassurer ses clients français sur sa santé en France en indiquant avoir enregistré une hausse de 37 % des ventes de smartphones sur le premier semestre 2019 par rapport à l’année dernière. La marque se targue aussi d’accaparer 22 % des parts de marché en France au mois d’août.

Prix et disponibilité

Le Huawei Nova 5T sera progressivement disponible dans les jours qui viennent auprès des différents partenaires de Huawei. Le smartphone sera ainsi disponible partout en France avant le mois de novembre au prix conseillé de 399 euros. C’est 100 euros moins cher que le tarif de lancement du Honor 20, mais ce dernier coûte aujourd’hui lui aussi 399 euros.

En plus du violet, vous pouvez aussi opter pour les coloris noir ou bleu.