Huawei va commercialiser le Nova 5T en France, et nous le connaissons déjà : c'est le Honor 20.

Nous nous demandions ce que Huawei allait présenter pendant la conférence de presse prévue le 17 octobre prochain à Paris. Nous avons la réponse : c’est le Nova 5T.

Pour rappel, Huawei est dans l’incapacité de faire certifier, pour le moment, ses nouveaux smartphones. C’est ce qui explique que la marque chinoise ait présenté un Mate 30 équipé d’aucun service Google, et donc ni du Play Store ni des autres Google.

En attendant d’y voir plus clair, Huawei ruse. Le P30 a été revu, avec un design un poil changé, les prix ont également baissé avec des offres très attractives sur cette fin d’année. Finalement, le Nova 5T semble être également un produit déjà annoncé et même déjà disponible sur le marché. Selon le visuel reçu ce matin, ce Nova 5T est un Honor 20.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Le Nova 5T est un produit déjà disponible sur d’autres marchés en Asie du sud, et ses caractéristiques sont les mêmes que le Honor 20. La partie photo nous avait d’ailleurs convaincue, avec une caméra principale de 48 mégapixels, adossé à un capteur TOF. Il y a également une caméra pour un mode macro, ainsi qu’une caméra ultra grand-angle.

Evidemment, c’est assez atypique de retrouver deux produits similaires sur le même marché de deux marques différentes. Néanmoins, Honor et Huawei — même si les marques sont du même groupe — ont un positionnement et une politique de distribution différents. On retrouvera donc le Nova 5T chez certains commerçants, et le Honor 20 chez d’autres.

Pendant l’événement, nous aurons également confirmation du prix de vente et de la date de commercialisation du Nova 5T. Pour rappel, le prix du Honor 20 est de 399 euros, il a récemment baissé car il était auparavant à 499 euros.