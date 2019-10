Huawei a invité la presse à réserver son après-midi le 17 octobre afin de suivre l'annonce d'une toute nouvelle gamme.

Huawei a beau connaître de nombreuses complications ces derniers temps, cela n’empêche pas le constructeur de toujours avoir de grandes ambitions. Dans le but de conserver sa place de numéro 2, le fabricant chinois n’hésite pas à continuer à proposer de nombreux smartphones, que ce soit de nouvelles couleurs de ses produits existants ou… de nouvelles gammes.

Dans un mail envoyé à la presse française, Huawei nous a demandé de réserver notre après-midi du 17 octobre. Le sous-titre est clair : « une nouvelle gamme de smartphone arrive ». La mention d’une nouvelle gamme laisse penser qu’il ne s’agit pas d’une déclinaison française des Mate 30, ni même d’un P Smart, mais bel et bien d’un tout nouveau produit.

Borderless, écran percé….

L’image montre un smartphone a priori borderless, avec un éclat dans le coin supérieur droit de l’écran. Un indice qui laisse pendant que l’appareil en question devrait disposer d’un écran percé, à l’instar du Honor View 20 ou Galaxy S10. Ce détail est d’ailleurs étonnant puisque le groupe Huawei / Honor se targuait de trouer ses écrans en haut à gauche pour justement profiter d’une zone « morte » lorsque le téléphone est tenu à l’horizontale.

Le plus étonnant est que Huawei n’a toujours pas la possibilité de sortir un nouveau smartphone équipé des services de Google, même si cela pourrait changer d’ici peu. Il y a peu de chances que cette nouvelle gamme tourne sous Harmony OS et devrait donc, comme la gamme Mate, tourner sous la version open source d’Android et avec AppGallery comme seule boutique native d’applications.