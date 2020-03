Drôle d’idée : Huawei imagine un écran autour du module photo sur smartphone

Dans un brevet, Huawei imagine intégrer un écran tactile autour du module photo d'un smartphone afin de pouvoir accepter ou refuser des appels, consulter les messages ou interagir avec certaines options du téléphone.

Sur le Huawei Mate 30 Pro, le module photo arrière est rond. Cette forme circulaire a donné des idées au fabricant qui, dans un brevet, imagine un écran tactile implémenté tout autour dudit appareil photo. Mais, pour quoi faire ?

Le document découvert par LetsGoDigital montre un schéma montrant le dos d’un téléphone doté d’un module photo très similaire à celui du Mate 30 Pro. Sauf que, sur les dessins, l’anneau entourant ce composant réagit aux commandes gestuelles de l’utilisateur et peut afficher certaines informations utiles.

Plusieurs fonctionnalités

Vous pouvez ainsi appuyer ou glisser votre doigt dessus pour interagir avec le smartphone. Les appels entrants peuvent s’afficher sur cet écran arrière et, dans le scénario imaginé par Huawei, il est possible de répondre en cliquant sur la gauche de l’anneau ou de décliner en appuyant sur la droite. De la même manière : il serait aussi possible de lire les messages fraîchement reçus de cette manière.

À cela s’ajouteraient d’autres fonctionnalités pour contrôler le volume du téléphone grâce à des mouvements circulaires autour du module, gérer le zoom de l’appareil photo, afficher l’heure ou naviguer d’une page à l’autre dans un document.

Huawei a déposé le brevet en 2019 en Chine et le document a ensuite été approuvé et inscrit dans les registres de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (WIPO) en mars 2020. Évidemment, rien ne permet d’indiquer que le géant chinois appliquera bel et bien cette idée sur l’un de ses produits, mais il est intéressant de le voir explorer cette piste.

Ainsi, ne vous attendez pas à retrouver ces nouveautés sur les Huawei P40 et P40 Pro qui seront officiellement présentés jeudi 26 mars.