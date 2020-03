Huawei P40 : téléchargez les fonds d’écran du nouveau smartphone

Si vous souhaitez donner à votre smartphone un air de Huawei P40, vous pouvez télécharger les fonds d'écran de ce dernier. Retrouvez ici tous les wallpapers en haute définition.

Jeudi 26 mars, Huawei a levé le voile sur ses P40 et P40 Pro. Bien qu’ils ne disposent pas des services de Google, les deux smartphones présentent de sacrés avantages et ne nous ont certainement pas laissés indifférents lors de nos prises en main. Si c’est votre cas également et que vous attendez ces téléphones avec impatience, il est possible pour vous de patienter en téléchargeant les fonds d’écran des Huawei P40 mis en ligne sur Weibo par Ice Universe.

18 fonds d’écran

Le leaker a ainsi publié 18 wallpapers tirés du téléphone sur le site de microblogging chinois. Certains sont abstraits, donnant l’impression qu’il s’agit de photos macro de pierres polies de différentes couleurs ou des éclats, d’autres représentent des volutes colorées, ou encore des photos de fleurs.

Enfin, un dernier sort particulièrement du lot puisqu’il est loin de tous les fonds d’écrans que l’on retrouve habituellement, tant chez la marque que chez ses concurrents. Il s’agit d’un phare éclairant l’horizon devant un soleil couchant, le tout avec un style low poly.

Tous ces wallpapers sont disponibles en haute définition (2640 x 2640 pixels ou 2340 x 2340 pixels) directement sur Weibo.