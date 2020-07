Petal Search, le moteur de recherche d’applis de Huawei, s’enrichit et arrive aussi sur tablette

Huwei garde la cadence pour doper son store d’applications et ses fonctionnalités. Et cela passe notamment par la montée en puissance de Petal Search, l’outil de recherche d’applications d’AppGallery, le store maison, qui a le droit à ses petites nouveautés et notamment son déploiement sur tablette.

Déployé pour contrecarrer l’embargo américain et la disparition des services Google, notamment du Play Store, Petal Search s’enrichit au fil du temps. L’outil de recherche d’applications conçu par Huawei permet à ses utilisateurs de retrouver leurs applis préférées parmi les dizaines de milliers présentes sur AppGallery, le store maison, mais aussi en téléchargeant des APK ou en ayant recours à des boutiques tierces lorsque l’appli n’existe pas sur le store chinois.

Solution de facilité pour pallier l’absence du PlayStore et faire oublier Google, Petal Search a le mérite de la simplicité d’usage. Pour recherche facilement les applis les plus populaires qui ne sont pas forcément partenaires du store Huawei –qui annonce désormais 60 000 applis–, il suffit d’ajouter le widget en passant l’écran et en allant le chercher sur la liste du bas. La barre de recherche apparaîtra alors sur la page d’accueil.

Petal Search a été préinstallé sur la gamme P40 lancée au printemps dernier. Le widget est également disponible en téléchargement depuis AppGallery et revendique l’accès à plus d’un million d’applis en quelques clics depuis l’écran d’accueil du smartphone. Mais une très grande partie est en fait « récupérée » via des APK des concepteurs ou des boutiques comme Aptoide.

Se présentant comme une sorte d’agrégateur de contenus vers plusieurs thématiques (information, trafic, voyages, loisirs, sport, etc.), le widget laisse ensuite apparaître une page de résultat où les applis AppGallery sont en tête, suivies des APK et renvoie vers des adresses mobiles des services. Il est ainsi possible d’installer Snapchat, Deezer, Amazon, Carrefour, la SNCF, Le Monde ou encore BFM parmi les applis « vérifiées ». Twitter, Spotify, YouTube ou Instagram renverront vers d’autres solutions et cela sera clairement mentionné.

Un nouveau format supporté et les mises à jour mieux affichées

L’outil de recherche s’enrichit aussi de nouvelles fonctionnalités comme la barre de progression du téléchargement des APK. Plusieurs APK pourront même être téléchargées en parallèle. Les mises à jour apparaissent désormais de manière plus visible dans le profil utilisateur. Mais elles ne sont toujours pas automatisées. Le format XAPK est à présent supporté. Petal Search décidera alors du meilleur format à utiliser selon l’appli demandée. En revanche, certaines fonctionnalités restent manquantes ainsi que les notifications pour d’autres.

Les tablettes Huawei vont, elles aussi, bénéficier de Petal Search qui arrive en widget. La barre de recherche peut s’afficher au format paysage ou portrait et se redimensionner selon vos envies. Il sera même possible de l’afficher en multitâche.