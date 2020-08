Huawei Mate 40 : voici son design avec 6 capteurs photo écran incurvé

OnLeaks vient de révéler le design du Huawei Mate 40, avec ses 4 capteurs photo à l'arrière et son double module à l'avant.

Alors qu’une récente recrudescence de leakers envahit les réseaux sociaux à grand renfort d’informations souvent approximatives et parfois non vérifiées, le Français OnLeaks ne déçoit quant à lui jamais ou presque. Aussi, quand il dévoile le design du Huawei Mate 40 quelques mois avant sa sortie officielle, on ne peut que relayer l’information.

En partenariat avec HandsetExpert, le « voyageur temporel professionnel », propose ainsi un premier regard sur le futur smartphone chinois au travers d’un rendu 3D ici de plans CAD (un fichier 3D du smartphone servant entre autres à la conception de mockups pour les accessoiristes).

Adieu l’encoche

À l’arrière du téléphone, on retrouve l’agencement des Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro, avec une excroissance circulaire logeant 4 capteurs dédiés à la photographie. Comme sur la génération précédente, on peut certainement s’attendre à un ultra grand-angle, un grand-angle, un téléobjectif et soit un autofocus laser, soit un capteur ToF. À côté, on retrouve également un flash multi-teintes pour un rendu de couleur de peau naturel dans toutes les situations.

C’est à l’avant qu’il y a du nouveau ! L’encoche cède sa place à une bulle oblongue accueillant deux objectifs, et possiblement un troisième capteur dédié à la reconnaissance faciale 3D.

Un gabarit plus réduit

Selon les informations d’OnLeaks, le Huawei Mate 40 mesurerait 158,6 x 72,5 x 8,9 mm (10,4 mm en prenant en compte l’excroissance de l’appareil photo). C’est plus petit, mais plus épais, que le Mate 30 et ses 160,8 x 76,1 x 8,4 mm.

Cela devrait se ressentir sur sa diagonale d’écran, dont la taille approximative donnée ici est de 6,4 pouces, contre 6,62″ pour le Mate 30. Cette dalle arborerait toujours cependant des bordures incurvées.

Point étonnant : la tranche supérieure semble contenir deux emplacements inhabituels, possiblement liés à de nouveaux capteurs (infrarouge par exemple).

Rendez-vous cet automne

Le Huawei Mate 40 est attendu cet automne si Huawei a réussi à maintenir son calendrier habituel malgré la crise sanitaire de ce début d’année. L’embargo américain n’ayant toujours pas été levé, il ne devrait toujours pas proposer les services de Google lors de sa sortie.