Huawei travaille sur un lecteur d’empreintes occupant tout l’écran du smartphone

Huawei a confirmé le développement d'un lecteur d'empreintes digitales qui occuperait l'intégralité de l'écran du smartphone. Une technologie que l'on pourrait voir apparaître d'ici un à deux ans, selon le constructeur.

Il y a deux ans et demi, Vivo impressionnait le monde entier avec son X20 Plus UD. Il s’agissait alors du premier smartphone à intégrer un lecteur d’empreintes digitales directement dans l’écran. Depuis, cette technologie s’est rapidement popularisée, à tel point qu’on la retrouve désormais sur des smartphones milieu de gamme, et ce, chez la plupart des constructeurs.

Néanmoins, les capteurs d’empreintes logés derrière l’écran ne sont pas sans défaut. Le principal d’entre eux est la petite taille de la surface de détection. En effet, la plupart fonctionnent grâce à un capteur optique — autrement dit un simple appareil photo — et il faut donc bien placer son doigt au-dessus pour qu’il soit analysé par le lecteur. Plusieurs constructeurs travaillent désormais à des zones étendues pour ces capteurs d’empreintes digitales.

C’est le cas notamment de Huawei, comme l’a confirmé la firme auprès du site Android Authority. « Nous travaillons à faire en sorte que la détection d’empreinte sur tout l’écran coexiste avec les caméras selfies derrière l’écran », a ainsi indiqué le groupe chinois. Il s’agirait ainsi pour Huawei de développer à la fois une détection de l’empreinte digitale partout sur la dalle, mais également de proposer un appareil photo pour les selfies qui soit invisible. Néanmoins, l’entreprise se veut plutôt prudente quant à une date de disponibilité de ces technologies sur un smartphone grand public : « Nous n’avons pas encore de date définitive, mais il est probable que ça arrive sur le marché dans une ou deux générations ».

Huawei dans la course avec Oppo, Xiaomi, Vivo et ZTE

Une telle sortie de la part de Huawei est plutôt rare, le constructeur étant assez discret quant à ses projets de recherche et développement, en dehors des brevets. Ce n’est cependant pas le cas d’Oppo, de Vivo ou de Xiaomi, bien plus loquaces concernant ces fonctionnalités depuis quelques mois.

On sait, en effet, de longue date que Vivo travaille sur un smartphone avec un lecteur d’empreintes qui occupe tout l’écran. C’était notamment le cas du Vivo Apex 2019, un concept de smartphone qui n’a cependant jamais été commercialisé. De leur côté, Xiaomi et Oppo ont tous deux communiqué sur des technologies d’appareils photo cachés derrière l’écran. Une fonction qui en est encore à ses balbutiements, mais qui verra le jour dans les prochaines semaines. ZTE a ainsi annoncé le lancement de son Axon 20 5G le 1er septembre prochain. Il s’agira du premier smartphone à en être équipé.