Huawei : le MatePad Pro 2 se précise sur le haut de gamme, mais avec HarmonyOS

Peu ou prou un an après la sortie du MatePad Pro en France, Huawei arme tranquillement un successeur. Avec son MatePad Pro 2, le géant chinois mise une nouvelle fois sur une connectivité 5G mais cette fois avec son propre système d'exploitation : HarmonyOS.

Les principales spécificités techniques du Huawei MatePad Pro 2 sortent petit à petit du bois. La prochaine tablette haut de gamme du géant chinois pourrait reprendre en partie la fiche technique du modèle lancé l’année dernière, mais avec quelques changements importants. En tout premier lieu : le passage sur HarmonyOS 2.0, qui remplace progressivement Android sur les appareils lancés par Huawei. Le système d’exploitation de la marque, qui prend quand même des airs de « copie » de celui de Google, arrivera dès avril et en premier sur un certain Huawei Mate X2. L’OS devrait également se matérialiser sur la future gamme de smartphones Huawei P50, pressentie quelque part avant l’été.

Connectivité 5G et HarmonyOS pour le MatePad Pro 2

L’année dernière, l’arrivée de la 5G sur le MatePad Pro s’était faite avec le lancement d’une nouvelle version de l’appareil, commercialisée en Chine. En France il fallait se contenter d’un modèle Wi-Fi. Le MatePad Pro 2 semble cette année se diriger vers une compatibilité 5G par défaut.

Certifiée par la TENAA, la prochaine ardoise premium de Huawei répond pour l’heure au nom de code Wanger et écope du numéro de modèle WGR-AN19. Cette certification ne nous permet pas d’avoir accès à des visuels du produit ou à sa fiche technique complète, mais nous confirme la présence d’une connectivité 5G et celle d’HarmonyOS.

Un lancement par chez nous encore incertain…

On en apprend un peu plus à la lecture d’informations glanées par un leaker. Relayées par GizmoChina, elles pointent vers l’utilisation d’un SoC Kirin 9000 pour le MatePad Pro 2 (en lieu et place du Kirin 990 l’an dernier). On découvre par ailleurs que la tablette serait déclinée en deux tailles : 12,2 et 12,6 pouces (contre 10,8 pouces sur le premier modèle). Côté technologie d’affichage, Huawei pourrait enfin choisir de conserver la technologie IPS, mais avec cette année un plus haut taux de rafraichissement. Il n’est pas non plus exclu que la marque opte pour une dalle OLED.

Pour l’instant le MatePad Pro 2 n’est pas encore officialisé par Huawei mais son annonce devrait logiquement intervenir sous peu en Chine. D’ici là, d’autres informations sur l’appareil pourraient arriver jusqu’à nous par les canaux officieux. Restera alors à savoir si ladite tablette sera commercialisée en Europe.