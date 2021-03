Huawei P50 Pro : premier aperçu de son design très intrigant

Le célèbre Onleaks dévoile les premières images du Huawei P50 Pro. Le design du module photo semble unique en son genre.

Après plusieurs années d’innovations, et même si l’on a encore quelques originalités sur le haut de gamme avec les Z Fold et autre Surface Duo, il faut bien avouer que la plupart des smartphones se ressemblent de plus en plus. Un écran borderless à l’avant avec un poinçon, un module photo de plus en plus imposant à l’arrière, la recette semble désormais un classique.

En découvrant le design du Huawei P50 Pro, le prochain fleuron du fabricant chinois, on ne s’attendait pas à une surprise. Et pourtant le dos du P50 Pro semble particulièrement original.

Mais c’est quoi ce module photo

Commençons par lister ce que l’on sait sur le côté classique du design du Huawei P50 Pro. Il intègre un écran de 6,6 pouces avec des bords incurvés, un capteur photo dans un poinçon au milieu en haut, des bords très fins et un cadre en métal. L’arrière est également recouvert d’une plaque de verre. Un haut-parleur est placé à chaque extrémité du smartphone et le lecteur d’empreintes serait intégré sous l’écran.

Les dimensions du téléphone seraient de 159 x 73 x 8,6 mm, sauf au niveau du module photo où l’épaisseur monterait à 10,3 mm, soit un module photo épais de 1,7 mm tout de même. Et c’est évidemment ce module photo qui attire immédiatement le regard.

Onleaks indique ne pas avoir d’informations sur les caractéristiques des capteurs et objectifs intégrés à ce module photo, même pas leur nombre. On ne sait donc pas si c’est deux très larges disques sont là pour des appareils d’un nouveau genre, ou si chaque disque cache en réalité plusieurs appareils photo. C’est en tout cas un design particulièrement intrigant pour le moment.