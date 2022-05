Les futures voitures électriques de Hyundai auront un style bien particulier

Le directeur du design de Hyundai veut que le style de ses futurs modèles électriques s’adapte aux différents modes de vie de ses clients.

Il va y avoir du nouveau du côté de chez Hyundai. Si la firme a déjà fait de gros progrès sur de nombreux points depuis plusieurs années maintenant, avec une gamme complète et très séduisante, elle souhaite désormais aller encore plus loin. Aujourd’hui, le constructeur coréen est résolument tourné vers l’électrique, bien qu’il n’a pas encore officiellement annoncé sa volonté de faire disparaître les modèles thermiques de son catalogue.

Après la Ioniq 5, cousine technique de la Kia EV6 qui rencontre un certain succès depuis son lancement l’an dernier, Hyundai prépare d’autres modèles branchés, dont la future Ioniq 6. Et avec ce virage vers l’électrique, la marque a également décidé de faire évoluer son image, avec un style plus travaillé et plus abouti. Une nouvelle stratégie inaugurée avec la compacte électrique, et qui devrait encore évoluer au cours des prochaines années.

Une stratégie inédite

C’est à nos confrères britanniques d’Autocar que le directeur du design de Hyundai, SangYup Lee s’est exprimé au sujet de l’avenir stylistique de la firme coréenne. Celui-ci, arrivé en 2016 après avoir officié chez Pininfarina, Porsche ou encore Volkswagen, a en effet donné quelques informations sur la stratégie de la marque, qui fera donc évoluer son design global.

Il affirme en effet que « ce que nous faisons est un peu différent des autres constructeurs […]. Ils ont une approche en “poupée russe”, alors que nous avons plutôt une approche semblable à un jeu d’échecs ». Il poursuit : « Chaque pièce d’échecs fonctionne différemment, mais mises ensemble, elles fonctionnent en équipe […]. Il n’est pas nécessaire que toutes nos voitures soient cohérentes ».

Adaptées aux différents besoins

Avec cette nouvelle approche, l’objectif de Hyundai est de proposer des modèles dont la forme suit la fonction, et tant pis si la gamme n’est pas forcément harmonieuse. Le but est de s’adapter au style de vie de chaque client, que ce soit à travers le style, mais également l’expérience utilisateur, comme le précise le designer. Il souhaite également rendre la gamme Ioniq encore plus séduisante.

Il souligne également que le plus grand défi pour les designers est de rendre les voitures électriques séduisantes, alors que l’aspect émotionnel est très différent d’une voiture thermique. Le principal challenge pour les constructeurs est alors de rendre leurs modèles zéro-émission reconnaissables et différents des autres alternatives présentes sur le marché.

