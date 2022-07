Voici la Hyundai N Vision 74, finalement une voiture à hydrogène peut être désirable

Hyundai est au milieu d'une renaissance électrique et si le concept Vision 74 nous montre ce qui nous attend, l'avenir est très désirable.

Les véhicules électriques à hydrogène ne sont pas particulièrement désirables, ou du moins, ils ne l’étaient pas (oui, on parle de toi, la Toyota Mirai). Pourtant, l’hydrogène associé à une batterie électrique est une alternative très sérieuse aux moteurs thermiques traditionnels.

Dites bonjour au concept Hyundai N Vision 74, un véhicule électrique à hydrogène destiné à combiner la puissance et les performances des voitures électriques avec une gamme de carburants liquides. La sous-marque N de Hyundai travaille depuis sept ans sur des prototypes alimentés par moteur électrique et moteur à hydrogène, et le projet commence à porter ses fruits. Le N Vision 74 vise à résoudre le plus gros problème des voitures électriques hautes performances : le manque d’autonomie. C’est ce que l’équipe de Hyundai N appelle une « hybride hydrogène ».

580 ch de puissance

Avec seulement 4,2 kg d’hydrogène à bord et une batterie entièrement chargée de 62,4 kWh, Hyundai affirme que la N Vision 74 a une autonomie de plus de 600 km lorsqu’elle est conduite à faible allure. C’est forcément beaucoup moins lorsque l’on conduit plus vite, car les deux moteurs électriques arrière aspirent les électrons à hauteur de plus de 580 ch et 664 newtons mètre (Nm) de couple. C’est suffisant pour donner au coupé une vitesse de pointe de plus de 250 km/h et la capacité d’atteindre 100 km/h en quatre secondes.

En plus d’augmenter l’autonomie, la pile à hydrogène réduit également le temps de charge à seulement cinq minutes. La batterie, quant à elle, est capable de se recharger à 800 volts, ce qui devrait permettre de faire une charge de 10 % à 80 % à moins de 18 minutes, sur la base des voitures électriques Hyundai de production dotées d’une technologie de batterie similaire. La pile à hydrogène peut produire un maximum de 95 kW pour alimenter directement les moteurs ou recharger la batterie.

Une pile à hydrogène, une grosse batterie et deux moteurs à l’arrière

La pile à hydrogène est située sous le capot, tandis que deux réservoirs de stockage d’hydrogène sont installés dans le coffre. La batterie en forme de T est intégrée derrière et entre les deux sièges, ce qui permet d’avoir le composant le plus lourd au centre de la voiture pour une meilleure répartition du poids.

Quelle que soit la source, la puissance est transmise à deux moteurs installés sur l’essieu arrière, un pour chaque roue arrière. Pour garder la pile à hydrogène, la batterie et les moteurs au frais, la N Vision 74 dispose de trois circuits de refroidissement distincts desservant chaque système séparément. Vous ne ferez pas un Paris-Nantes, l’objectif ici est que la voiture parcoure un tour complet de la difficile Nürburgring Nordschleife sans surchauffe ni réduction de puissance.

Look très cool

Aussi cool que soient ces chiffres, rien n’est aussi cool que l’apparence de cette voiture. Inspirée du concept Hyundai Pony Coupé de 1974 conçu par Giorgetto Giugiaro, la N Vision 74 ressemble à une supercar des années 70.

Certains y verront la Lancia 037, d’autres la DeLorean DMC-12, avec des prises d’air latérales massives et un énorme aileron arrière. Hyundai N a installé des jantes avant de 20 pouces et des jantes arrière de 21 pouces de style turbine, ces dernières ont été enveloppés dans ce qui doit être les pneus les plus larges jamais montés sur une Hyundai. Enfin, on apprécie les phares pixélisés, comme la Hyundai Ioniq 5, qui lui donnent un vrai look rétro-futuriste.

Hyundai n’évoque pas l’avenir de la N Vision 74. On imagine bien que la technologie sous-jacente pourrait être utilisée dans un futur véhicule et que cette voiture. Pile à hydrogène ou non, nous voulons désespérément que cette voiture arrive en production, d’une manière ou d’une autre.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.