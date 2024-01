La voiture électrique la plus vendue de Hyundai s’offre un nouveau style plus « performant »

Le Kona électrique est la plus vendue des voitures électriques de Hyundai. Et pour ceux pour qui il manquait un peu de caractère, il s'offre désormais la finition sportive N Line.

Pour avoir une première trace du Kona dans la gamme Hyundai, il faut remonter à 2017. D’abord proposé en version thermique ou hybride, il se déclinera en électrique dès 2018, avant de subir un restylage en profondeur dès 2020. Et puis les cycles de vie étant toujours assez accélérés chez les constructeurs coréens, c’est l’année dernière qu’une toute nouvelle génération du modèle a vu le jour.

Toujours disponible en hybride, ce nouveau Kona est aussi particulièrement important côté électrique car il est le modèle zéro émission le plus vendu de la gamme. D’où un soin particulier apporté à son esthétisme qui a pu se voir sur cette deuxième itération du modèle au look bien moins conventionnel, et il faut le dire, assez futuriste (surtout de nuit avec la bande LED qui traverse le capot !). Mais le voilà qui désormais enfile sa tenue de sport avec l’arrivée très prochaine d’une finition N Line.

La touche sportive

Au menu de ce Kona Electric N Line, de nouveaux pare-chocs avant et arrière moins lisses et à l’aspect plus sportif, de nouvelles jupes latérales, des jantes au dessin spécifique de 19 pouces ou encore un badge portant le nom de la finition sur la face avant. La couleur Blanc Perlé de la carrosserie associé au toit noir (facultatif) apporte aussi au dynamisme apparent de la voiture.

L’intérieur n’est pas en reste avec des sièges spécifiques affichant des coutures contrastées en rouge ou encore un volant lui aussi spécial N-Line. À noter que deux types de sièges sont proposés, N Line en tissu, ou N Line S combinant un Alcantara (fait de 57 % de polyester recyclé) et du cuir. Le pédalier en aluminium ajoute encore à la touche sportive.

Enfin côté équipement, la finition N Line s’accompagne aussi de l’éclairage ambiant d’intérieur, d’un volant chauffant, d’un tapis de charge sans fil pour smartphone ou encore du hayon à ouverture électrique.

En attendant un vrai Kona N ?

Vous l’aurez sans doute compris, il s’agit bien ici d’une finition au look sportif venant évoquer les modèles les plus sportifs de la gamme Hyundai, ceux qui sont badgés simplement « N ». À l’instar de la Ioniq 5 N que nous avions pu essayer en novembre 2023, et au look encore bien plus agressif, en lien avec une motorisation carrément démesurée : 650 chevaux !

Le Hyundai Kona N Line, malgré son nouveau look sportif, n’a aucune velléité sportive supplémentaire. Il ne s’écarte pas des motorisations déjà proposées sur les finitions actuellement au catalogue : Intuitive, Creative et Premium. Toutes trois sont proposées en 48 kWh ou 65 kWh de respectivement 114,6 (156 ch) et 160 kW (217 ch). Quant à l’autonomie, avec 377 km pour le Kona 48 kWh, elle grimpe jusqu’à 514 km en 65 kWh.

Reste maintenant à confirmer quand exactement cette finition N Line arrivera au catalogue français sur le Kona Electric. Le constructeur coréen évoque pour le moment le printemps 2024. Et à quel prix ! En attendant peut-être un jour, pourquoi pas, un vrai Kona N de 400 chevaux ou plus ?