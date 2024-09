Comment Samsung va rendre les voitures électriques de Kia et Hyundai encore plus connectées

Kia et Hyundai se sont associés à Samsung, afin de développer un tout nouveau système d’infodivertissement pour les futures voitures électriques du groupe. Ce dernier devrait voir le jour d’ici 2026 et intègrera la plateforme SmartThings du géant coréen du high-tech.

Crédit : Hyundai

Il est loin le temps où les voitures n’avaient pas la moindre électronique à son bord. Car désormais, les autos d’aujourd’hui sont en train de devenir de véritables smartphones sur roues, avec le développement de nombreuses technologies embarquées.

Une toute nouvelle collaboration

On pense bien évidemment à Tesla, qui fut l’un des pionniers dans le domaine, mais qui se fait peu à peu rattraper par ses concurrents. C’est notamment le cas des constructeurs chinois, qui excellent dans ce domaine, mais les marques plus traditionnelles s’y mettent aussi peu à peu. Comme Hyundai Motor Group, qui allie les deux géants coréens, Hyundai et Kia. La firme, qui fait partie des plus grands groupes automobiles au monde, s’intéresse de plus en plus aux technologies embarquées.

Et si les deux firmes avaient jusqu’alors un peu de retard dans le domaine, c’est désormais de l’histoire ancienne. Dans un communiqué tout juste publié, le constructeur basé à Séoul indique avoir signé un partenariat avec Samsung Electronics. Le but ? Collaborer autour du SDV (Software Defined Vehicle). Un terme qui peut sembler un peu barbare, mais qui désigne en fait simplement une voiture ultra-connectée, conçue autour des technologies à son bord.

Crédit : Hyundai Group

Un concept également étudié par Renault, dont le premier véhicule du genre devrait voir le jour en 2026 sous la forme d’un utilitaire électrique. L’intérêt de cette stratégie centrée sur l’électronique est de pouvoir maintenir une voiture à niveau et à distance sans avoir besoin de toucher au hardware. Mais contrairement à la marque au losange, qui travaille avec Google, c’est donc avec son rival Samsung que Hyundai et Kia collaborent désormais. Et ce partenariat devrait d’abord donner naissance à un tout nouveau système d’info-divertissement, qui devrait arriver dès 2026.

Ce dernier possédera la particularité d’intégrer la plateforme SmartThings développée par Samsung. Si cette dernière est normalement dédiée à la maison connectée, elle peut également tout à fait s’adapter à l’automobile, par exemple pour ouvrir ou fermer la voiture ou encore contrôler l’autonomie restante. C’est d’ailleurs pour cela que le Samsung s’est associé à la startup Smartcar en 2020… de même que Tesla, mais uniquement pour gérer les batteries domestiques de la marque américaine. Kia et Hyundai pourraient donc faire partie des premiers constructeurs automobiles à en profiter.

Devenir un leader des services de mobilité

Concrètement, l’objectif de cette nouvelle collaboration est d’offrir un ensemble de services personnalisés aux automobilistes, grâce à l’intégration d’interfaces de programmation d’applications partagées (API). Si toutes les fonctionnalités n’ont pas encore été détaillées, il sera par exemple possible de localiser sa voiture directement grâce à SmartThings. Cette technologie fonctionnera grâce au Bluetooth Low Energy (BLE), qui permet de ne pas dépendre de la couverture cellulaire et qui fonctionne donc partout.

Le système d’info-divertissement sera aussi couplé aux comptes utilisateurs de Samsung Electronics, permettant de fournir des services réellement personnalisés, en fonction du style de vie des conducteurs. Chanson Chang, Président et directeur de la division Plateforme de véhicules avancés (AVP) du constructeur explique que « notre objectif est d’enrichir l’expérience de mobilité des clients de Hyundai Motor et Kia en offrant des services personnalisés qui s’étendent au-delà du transport, en intégrant de manière transparente les véhicules aux smartphones ».

Crédit : Samsung

Ce nouvel écosystème de mobilité ouvert est également co-développé en partenariat avec le centre logiciel mondial du groupe Hyundai Motor, 42dot. Mais l’objectif de cette collaboration avec Samsung est également d’ « assurer une position de leader dans l’écosystème des services de mobilité » aux deux géants coréens, alors que la concurrence est de plus en plus rude. De son côté, Kia vient de franchir une nouvelle étape en proposant une grande mise à jour OTA (over the air) à distance à ses voitures, avec plus de 150 nouvelles fonctionnalités.