Tesla et Samsung signent une alliance inédite, mais ce n’est pas ce que vous croyez

À l’occasion du CES de Las Vegas, qui ouvre ses portes aujourd’hui, Samsung et Tesla annoncent une collaboration inattendue. Celle-ci ne portera pas sur une prochaine voiture électrique, mais sur la gestion de l’énergie domestique, grâce à l’application SmartThings Energy. Ne vous en faites pas, on vous explique tout !

Alors que la voiture électrique rencontre un succès grandissant, de plus en plus de nouveaux constructeurs veulent à leur tour s’y mettre. C’est le cas de jeunes marques chinoises spécialisées dans l’automobile, mais pas seulement. Et pour cause, des sociétés de la tech veulent aussi se trouver une petite place. C’est par exemple le cas de Xiaomi, qui vient de dévoiler sa SU7 pour rivaliser avec la Tesla Model S.

Un partenariat inattendu

Mais certains préfèrent plutôt s’associer avec des constructeurs déjà établis afin de faciliter les choses. C’est par exemple le cas de Huawei, avec la firme chinoise Changan et le spécialiste de la batterie CATL. L’entreprise n’est pas la seule à avoir un tel projet. Plus récemment, c’est Samsung qui a décidé de nouer un partenariat avec une marque automobile. Et ce dernier vient tout juste d’être officialisé, à l’occasion du CES de Las Vegas, qui vient d’ouvrir ses portes à la presse.

Dans un communiqué, l’entreprise coréenne basée à Séoul annonce s’être associée à Tesla, qui vient de battre son record de ventes en 2023. Le constructeur américain se classe actuellement numéro 2 mondial de l’électrique, tout juste détrôné par le Chinois BYD.

Faut-il s’attendre à voir arriver une voiture électrique Samsung co-conçue avec la société basée au Texas dans les prochaines années ? Et bien cela n’est pas du tout prévu, histoire de tuer le suspens de suite.

En effet, cette nouvelle alliance n’a en fait absolument rien à voir avec l’automobile pour le moment. Ce partenariat porte en fait sur un tout autre domaine dans lequel Tesla s’est aussi illustré : la gestion de l’énergie. Le constructeur américain propose de nombreuses solutions autour de l’électricité domestique. Parmi eux, la batterie PowerWall, qui peut être reliée à un toit solaire ou encore l’onduleur Solar Inverter, qui convertit l’énergie solaire afin qu’elle puisse être utilisée à la maison.

Sans parler du Wall Connector, qui n’est autre qu’une wallbox destinée à la recharge des voitures électriques. Mais quel est le rapport avec Samsung ? En fait, il faut savoir que l’entreprise principalement connue pour ses smartphones propose sa propre application SmartThings Energy, qui permet de gérer toute la domotique sur son smartphone. Jusqu’alors, elle n’était compatible qu’avec les produits Samsung.

Une fonctionnalité pratique

Cela va donc changer grâce à ce tout nouveau partenariat. L’application du géant coréen va désormais aussi être en mesure d’afficher les informations relatives aux appareils de Tesla pour les maisons qui en sont équipées. Et cela grâce à un pas en avant de la part du constructeur, qui ouvre son API à Samsung.

En octobre dernier, la firme avait déjà lancé une API destinée à la gestion de flotte, comme le rappelle le site américain Electrek. Toutes les données des appareils domestiques sont centralisées sur une même application. Celle de Tesla, et maintenant SmartThings Energy de Samsung. Le but est ainsi d’unifier l’usage et de faciliter la vie des utilisateurs.

Sur une seule et même interface, ces derniers pourront gérer leur PowerWall Tesla et leur réfrigérateur Familiy Hub Samsung, par exemple. Cela évitera d’avoir à installer deux applications distinctes, mais pas seulement. Et pour cause, il sera plus facile de suivre la consommation énergétique et la production d’électricité de tous les appareils, puisque tout sera désormais centralisé. De plus, de nouvelles fonctionnalités vont être ajoutées.

Les utilisateurs pourront notamment recevoir des alertes en cas de fortes chutes de neige ou encore de tempêtes, sur l’application ainsi que sur les appareils connectés. Un mode permettant de mieux gérer l’énergie de secours fournie par les Power Wall en cas de coupure d’électricité sera aussi proposé. Le service sera officiellement proposé au cours du printemps 2024.