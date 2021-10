Contrôle à distance, suivi en temps réel : comment Samsung a connecté les lave-linge avec SmartThings

Si vous hésitez à investir dans un lave-linge connecté, c’est le bon moment pour vous lancer. Samsung propose actuellement de belles réductions de 100 euros sur l’achat d’un lave-linge de classe A, le plus économe en énergie. Pour accompagner ces offres et débuter un véritable écosystème connecté, 15 % de réduction sont disponibles sur les derniers smartphones Samsung, comme le Z Flip3. L'offre n'est cependant valable que jusqu'au 31 octobre, ne tergiversez donc pas trop.

Investir dans un lave-linge connecté est souvent synonyme de tranquillité d’esprit et d’économies d’énergies. Ces appareils nouvelle génération profitent en effet des dernières avancées technologiques et adaptent leurs programmes à vos habitudes de vie. Parmi les constructeurs, Samsung se positionne en pionnier et offre, via l’application SmartThings, un environnement connecté qui vous simplifie la vie et la lessive.

L’application, très simple à utiliser, permet en un clin d’œil d’enregistrer votre nouveau lave-linge et de le lier à votre smartphone. Une fois l’opération terminée, il ne vous reste plus qu’à lancer votre première machine et découvrir toutes les options disponibles pour vous simplifier la vie.

SmartThings : une seule application pour les contrôler tous

SmartThings (disponible sur Android et iOS) est l’application dédiée de Samsung pour intégrer l’ensemble de ses objets connectés au sein d’un même écosystème. Une interface unique qui permet donc de faire interagir les objets connectés Samsung les uns avec les autres en toute simplicité. Votre lave-linge peut, par exemple, communiquer avec un sèche-linge de même gamme. En fonction, par exemple, du programme choisi par le premier, le second s’aligne pour proposer un séchage adapté.

Assistant choix de cycle : ne vous trompez plus jamais de programme

Vous ne savez jamais quel cycle est le plus adapté à vos vêtements ? Pas de panique, l’assistant choix de cycle est pensé pour ça. Une fois le tambour chargé, il vous suffit de sélectionner le type de vêtements mis à laver, s’ils sont blancs, colorés ou noirs, de terminer par leur niveau de saleté pour que SmartThings vous propose le cycle le plus adapté avec la température de lavage, le nombre de rinçages et le programme d’essorage.

Bon point pour Samsung, l’assistant paramètre également les cycles si vous mélangez différents types de tissus.

Alerte fin de cycle : pour ne plus oublier son linge

Une fois le cycle terminé, si vous avez configuré l’option d’alerte dédiée, votre machine enverra une notification à votre smartphone ou à votre TV Samsung.

Si, pour une raison quelconque, l’application détecte que vous êtes sorti, elle vous proposera de relancer un cycle de lavage afin d’éviter à vos vêtements de stagner dans le tambour et prendre l’humidité. Idem si votre lave-linge constate que, 30 minutes après la fin du cycle, la porte n’a toujours pas été ouverte et le linge retiré. SmartThings vous demandera alors si vous voulez lancer un ultime cycle de lavage, toujours dans l’optique d’éviter que votre linge ne reste humide trop longtemps.

Planificateur : le meilleur moyen de gérer un imprévu de planning

Et si jamais, c’est vous qui constatez que votre machine risque de se terminer sans vous, pas de panique, Planificateur vous permet d’en décaler vous-même la fin. Une option bien utile pour gérer les petits imprévus de la vie.

Home Care Wizard : prenez soin de votre machine Samsung

Gérer sa machine ne se résume d’ailleurs pas à seulement décider de la durée des cycles. Il est aussi important de jeter un œil à sa consommation électrique pour l’adapter au mieux. Home Care Wizard est une autre option de SmartThings conçue pour répondre à ce besoin. Elle permet de visualiser l’ensemble des cycles utilisés, la consommation engendrée et vous distille de bons conseils pour entretenir votre lave-linge.

L’assistant vocal pour ceux qui n’ont pas leur smartphone à portée de main

Si votre smartphone est trop loin pour contrôler votre lave-linge, il vous reste l’option de l’assistant vocal. SmartThings est en effet compatible avec la grande majorité des assistants, dont Alexa, Google Assistant, et Bixby, sur un Galaxy Home. Vous pourrez ainsi démarrer un cycle, le mettre en pause, l’annuler, ou encore obtenir des informations sur le cycle en cours, le temps restant ou si le contrôle est activé sur cette session de lavage.

Quelles offres pour quel lave-linge Samsung ?

Jusqu’au 31 octobre 2021, Samsung propose une offre de réduction sur une large sélection de lave-linge parmi les classes A et B. Vous pourrez ainsi bénéficier d’une économie de 100 euros pour l’achat d’un lave-linge Samsung. Parmi la sélection, on trouve de toutes les capacités, avec ouverture frontale pour rajouter du linge en cours de cycle et évidemment la présence du Wi-Fi qui vous permettra de connecter votre nouveau lave-linge à SmartThings.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, le constructeur propose aussi un pack lave-linge + smartphone. Pour l’achat d’un lave-linge éligible à l’offre, vous pourrez profiter non seulement de l’offre promotionnelle, mais également de 15 % de remise pour l’achat d’un prochain smartphone Samsung. Parmi les modèles concernés, on retrouve les tout récents Galaxy Z Flip3, Z Fold3 ainsi que l’ensemble des derniers Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra, sans oublier les tablettes Galaxy Tab S7 FE, S7 et S7+. Pour en profiter, il vous faudra acheter l’un des lave-linge éligibles Samsung. Un code promotionnel unique vous sera ensuite envoyé et vous aurez 60 jours pour profiter de cette promotion sur l’achat d’un nouveau smartphone. De quoi vous équiper connecté pour la fin d’année.

Pour toutes informations supplémentaires sur les produits et les offres, n’hésitez pas à vous rendre sur le site du constructeur.