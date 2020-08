La Hyundai Kona Electric dépasse les 1000 km d’autonomie, avec une astuce

Hyundai vient de réaliser un nouveau record d'autonomie avec sa Kona Electric. Trois de ses SUV ont réussi à dépasser les 1000 km sur une seule recharge.

L’autonomie est l’un des points les plus importants sur le marché des voitures électriques. Avec sa Kona Electric, Hyundai prouve que ce n’est plus un problème en réalisant un nouveau record dépassant les 1000 km.

Un nouveau record

Hyundai Motor vient d’annoncer un nouveau record. Sur une mission ayant duré trois jours, trois de ses SUV électriques, des Kona Electric, ont respectivement parcouru 1018,7 km, 1024,1 km et 1026 km, dépassant ainsi la barre symbolique des 1000 km sur une seule recharge.

Le fabricant sud-coréen vient donc largement surpasser les résultats de la Tesla Model S, qui dépassait récemment les 640 km d’autonomie en une seule charge. Pour arriver à atteindre cette distance incroyable, Hyundai a utilisé des véhicules sortis d’usine non modifiés, n’utilisant ni l’air conditionné — malgré la température extérieure de 29 °C –, ni le système d’infodivertissement. Les conditions, sur circuit en Allemagne, visaient néanmoins à reproduire un usage de ville, avec une vitesse moyenne comprise entre… 29 et 31 km/h. Malgré cette vitesse réduite, une conduite sur circuit reste néanmoins bien loin des conditions en ville, avec ses accélérations de dépassement, ses départs au feu rouge, etc.

Une consommation très basse

Ces conditions ont permis à la Kona Electric et sa batterie de 64 kWh d’atteindre une consommation comprise entre 6,24 et 6,28 kWh pour 100 km, bien en dessous des 14,7 kWh par 100 km déterminé par la WLTP. Ainsi, les conducteurs de ce test ont réussi à parcourir 20 km avec seulement 3 % d’autonomie et même à continuer sur plusieurs centaines de mètres une fois la batterie tombée à 0 %.

Hyundai se targue donc d’avoir conçu un SUV particulièrement efficient, capable de réaliser de longs trajets sans avoir à se soucier de trouver une borne de recharge à tout prix pour terminer son voyage. Il est certain qu’avec une conduite plus mixte, avec des sessions d’autoroute, la Kona Electric aurait bien du mal à atteindre une telle prouesse, mais c’est déjà une belle preuve de l’amélioration de l’autonomie des véhicules électriques.

Quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute que dans un futur proche, l’autonomie des voitures électriques ne sera plus un frein pour le consommateur.