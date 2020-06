Tesla annonce que sa Model S est la première voiture électrique à passer les 643 km d’autonomie

Tesla a revu et corrigé son Model S Long Range pour lui offrir plus d'autonomie. D'après la marque, il s'agit de la première voiture électrique à dépasser les 400 miles d'autonomie, soit 640 kilomètres environ.

L’autonomie des voitures électriques a longtemps été un des points d’inquiétude pour de nombreux conducteurs, et une idée reçue collée à cette catégorie de véhicules.

Toulouse – Paris sans recharger sa batterie, ou presque

Pour définitivement s’en défaire, Tesla a annoncé cette semaine que la nouvelle version de sa Tesla Model S Long Range Plus pouvait officiellement atteindre la barre des 400 miles d’autonomie, une première dans le secteur d’après le fabricant.

Avec 400 miles d’autonomie, soit 643,7 km environ, on peut commencer à imaginer parcourir de longues distances avec son Model S. À l’échelle de la France, une telle distance représente presque le voyage Toulouse – Paris, long de 678 km d’après Google Maps. Il faudra simplement recharger l’équivalent de 35 kilomètres, à condition bien sûr d’éviter de prendre l’autoroute, où la consommation est supérieure. C’est déjà un beau palier d’atteint pour les équipes du constructeur américain.

Les changements apportés par Tesla

Pour atteindre ce palier, Tesla annonce avoir effectué plusieurs changements sur sa voiture électrique. Chacun de ces changements apporte peu d’amélioration, et c’est en les cumulant que Tesla annonce une augmentation de 20 % de l’autonomie face à la Tesla Model S 100D de 2019.

D’abord, Tesla a appliqué plusieurs changements de design imaginé pour les Model 3 et Model Y, permettant de réduire la masse de la voiture et donc augmenter ses performances et son autonomie. La marque annonce que la différence de masse est significative, mais ne donne aucun chiffre.

La marque annonce en revanche plus précisément un gain de 2 % sur l’autonomie de la voiture grâce à l’utilisation de nouvelles roues et pneus. 2 % d’autonomie en plus sont gagnés également par des optimisations au niveau du système de transmission. Enfin le système de freinage a été revu pour économiser en énergie tout en améliorant le freinage lui-même pour quelque chose de plus doux et progressif.

Production des nouvelles versions déjà en cours

Tesla annonce qu’à partir du 15 juin, tous les exemplaires de Model S Long Range Plus commercialisés en Amérique du Nord sont certifiés EPA avec une autonomie de 402 miles très précisément.