Intel dévoile par erreur le Thunderbolt 5 : le débit maximal va enfin évoluer

Alors que le débit de données maximal de la technologie Thunderbolt d’Intel ne s’est pas amélioré depuis des années, la cinquième génération devrait permettre une augmentation de la vitesse. Une fuite montre que Thunderbolt 5 basé sur USB-C pourrait fonctionner jusqu’à 80 Gbit/s.

Il convient peut-être de rappeler ce qu’est le Thunderbolt à la base. Créée par Intel et Apple, il s’agit d’une connectique multiprotocole très performante et qui permet de chaîner les périphériques. En résumé, vous pouvez tout brancher dessus, cette connectique est censée vous fournir les meilleures performances si vous utilisez un accessoire et un câble compatibles. Elle peut charger un ordinateur portable et délivrer des données vidéo à un écran externe.

Le Thunderbolt 5 arrive

Le directeur général de Client Computing Group, Gregory Bryant, a profité d’une visite du laboratoire de recherche israélien d’Intel pour partager les impressions de son voyage avec ses abonnés via Twitter. Mais l’expérience des médias sociaux s’est retournée contre lui, Grégory Bryant a publié, entre autres, les premiers détails sur la nouvelle norme Thunderbolt 5, dont la technologie USB-C optimisée est connue en interne sous le nom de « 80G PHY ».

La photo, qui a été supprimée peu de temps après sa publication, avec les premières informations sur le successeur de Thunderbolt 4, a été reprise par Anandtech et prouve qu’Intel prévoit de doubler la bande passante maximale habituelle de 40 Gbit/s à 80 Gbit/s. La description de la nouvelle technologie montre également que la connexion USB-C moderne continuera d’être utilisée et que la modulation d’impulsion-amplitude PAM-3 devrait être utilisée. Les puces correspondantes pourraient être produites par le sous-traitant TSMC selon le procédé de gravure 6 nm (N6).

Nous ne savons pas quand la technologie Thunderbolt 5 sera dévoilée et commercialisée. Il s’est écoulé cinq ans entre la présentation du Thunderbolt 3 et du Thunderbolt 4 (qui a été finalisé en septembre 2020 et qui entièrement compatible USB4), qui fonctionnent tous les deux avec un débit maximum de 40 Gbit/s.