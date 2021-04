Intel Rocket Lake-S : plusieurs semaines de délai avant d’utiliser l’iGPU en 3D

Lancés officiellement cette semaine, les nouveaux processeurs de bureau d'Intel (Rocket Lake-S) ne sont pas 100 % opérationnels à leur sortie. Faute de pilotes dédiés, leur partie graphique Xe intégrée n'est pas encore capable de prendre en charge la 3D.

Avec sa nouvelle gamme de processeurs de bureau Rocket Lake-S, Intel implante sur sa vieille gravure en 14 nm une partie des technologies développées pour le 10 nm. Ces CPUs exploitent des cœurs basés sur une nouvelle architecture : « Cypress Cove ». Un nouveau design qui permet entre autres une hausse (modérée) des instructions par cycle (IPC) et la prise en charge du standard PCIe 4.0.

Mais ce n’est pas tout. L’iGPU UHD Graphics 750 de ces puces Rocket Lake-S est basé sur la technologie graphique Xe et devrait donc déployer de meilleures performances que les parties graphiques intégrées aux processeurs Comet Lake-S, lancés l’an dernier. Difficile toutefois de se faire une idée précise de ce qu’implique ce changement de paradigme : l’UHD Graphics 750 étant en grande partie entravé faute de pilotes graphiques disponibles au lancement.

Comme le souligne Inpact Hardware, l’iGPU de ces puces de bureau de 11e génération ne supporte actuellement que l’affichage en 2D grâce au driver distribué via Windows Update. En d’autres termes, aucune application 3D n’est prise en charge à l’heure actuelle… et cela devrait durer jusqu’à la fin avril. Contactée sur Twitter par le rédacteur en chef d’Inpact, Lisa Pearce (directrice de l’ingénierie logicielle graphique chez Intel) a en effet admis que les pilotes nécessaires ne seront pas disponibles avant quelques semaines.

Few weeks from now

— Lisa Pearce (@gfxlisa) April 1, 2021