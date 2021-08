Jabra Enhance Plus : à mi-chemin entre des earbuds et l’aide auditive

Les Jabra Enhance Plus proposent à leurs utilisateurs une aide auditive à l'aide de quatre micros qui captent les sons ambiants. Il pourrait s'agir d'une bonne alternative pour les personnes ne se sentant pas encore prêtes à porter des prothèses auditives toute la journée.

Jabra ne se contente pas de créer et vendre des écouteurs sans fil comme les Jabra Elite 85T. La marque s’est aussi taillé un nom dans le domaine de l’aide auditive avec des appareils comme les Enhance Pro PM. Et c’est dans l’objectif de joindre le meilleur de ces deux mondes que l’entreprise danoise propose les Jabra Enhance Plus.

En somme, il s’agit d’earbuds qui ont l’air relativement compacts, et qui offrent en prime une fonction d’amélioration de l’audition. Le but n’est pas de remplacer un appareil auditif classique, mais plutôt de venir combler un début de perte d’audition.

Pas encore prêt

La marque définit ainsi le positionnement de ses écouteurs : « Un appareil auditif tout-en-un pour les nombreuses personnes souffrant d’une perte auditive légère à modérée, mais qui ne sont pas encore prêtes à porter des appareils auditifs traditionnels toute la journée. »

Sur un plan psychologique, ils ont certainement l’avantage de ressembler à n’importe quels écouteurs Bluetooth qu’on a désormais de plus en plus l’habitude de croiser dans la rue.

Concrètement, comment aident-ils à entendre ? La marque promet des fonctionnalités qui permettent de mieux entendre les conversations, la musique et les expériences audiovisuelles comme les films ou les séries. Les écouteurs s’appuient sur quatre micros qui vont capter les sons ambiants.

Trois modes permettent de s’adapter à diverses situations : le mode Focus destiné à une conversation à deux ou à des sons très proches, le mode surround qui va se concentrer davantage sur les sons ambiants, et le mode adaptatif qui navigue entre les deux.

Une belle autonomie

Plus classiquement, ils permettent aussi de passer des appels en passant par un téléphone et ils proposent un algorithme de réduction des bruits ambiants.

Trois tailles d’embouts sont proposées, et la marque promet qu’ils sont résistants à l’eau et à la poussière, sans préciser s’ils seront certifiés.

La question de la durée d’utilisation est bien entendu primordiale pour un appareil destiné à être porté toute la journée. L’autonomie devrait être plus que correcte selon la marque, qui promet 10 heures d’utilisation sur les écouteurs, et 30 heures pour le boitier. Au passage, ce dernier semble miser sur la portabilité plus que sur la multiplication de fonctionnalités.

Deux couleurs sont proposées : gris sombre et beige. D’après le site Gizmodo, les Jabra Enhance Plus devraient être disponibles aux alentours de la fin 2021. Ils ne devraient être vendus que par l’intermédiaire de professionnels des soins auditifs. Le prix reste pour l’heure une donnée inconnue.