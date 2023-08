Jabra annonce des écouteurs taillés pour tous les sports, par tous les temps

Jabra a dévoilé ses nouveaux écouteurs haut de gamme conçus pour le sport : les Jabra Elite 8 Active. Ils n'en oublient pas pour autant la qualité sonore, la connectivité complète ou la réduction de bruit.

Alors que le constructeur danois Jabra a déjà lancé ses écouteurs milieu de gamme Jabra Elite 4 en début d’année, il s’attaque désormais au segment haut de gamme avec deux nouvelles paires, les Jabra Elite 10 — à découvrir ici — et les Jabra Elite 8 Active.

La firme a ainsi profité de l’IFA de Berlin pour dévoiler ses nouveaux écouteurs sans fil, pensés avant tout pour une utilisation sportive — comme l’indique le suffixe « Active » chez Jabra.

Des écouteurs conçus pour résister à tous les usages

Concrètement, on a droit ici à des écouteurs pensés pour résister fortement à la transpiration, à la poussière et même à l’immersion grâce à une étanchéité certifiée IP68. Par ailleurs, leur boîtier est quant à lui résistant aux éclaboussures avec une étanchéité IP54. Si l’on retrouve les traditionnels boutons physiques pour contrôler sa musique, les Jabra Elite 8 Active sont cependant dotés d’un revêtement en silicone « ShakeGrip » résistant à la sueur qui vient donc protéger le bouton tout en permettant un bon maintien dans l’oreille. De quoi assurer que les écouteurs ne bougeront pas d’un fil, et ce même en l’absence de tige ou d’ailette de maintien.

Les écouteurs n’en oublient cependant pas la qualité audio avec des transducteurs dynamiques de 6 mm intégrés. Du côté des codecs, les Jabra Elite 8 Active sont compatibles avec l’AAC et le SBC et pourront profiter, après mise à jour des deux nouveaux codecs du protocole Bluetooth LE Audio, le LC3 et le LC3+. Néanmoins, Jabra a décidé de ne pas intégrer l’aptX de Qualcomm, contrairement aux modèles précédents.

On se rassurera en constatant que les écouteurs sont bel et bien compatibles Bluetooth multipoint pour un usage simultané avec un smartphone et un PC portable. Ça tombe bien, ils proposent l’appairage rapide aussi bien sur Android, avec Google Fast Pair, que sur Windows, avec Microsoft Swift Pair.

Réduction de bruit et audio spatial

Positionnement haut de gamme oblige, les écouteurs proposent également quelques fonctions avancées comme une réduction de bruit active adaptative hybride et un mode transparent grâce à six microphones — trois par écouteur — ainsi qu’une réduction des bruits du vent avec du tissu maillé. L’audio spatial est aussi de mise, mais, contrairement aux Jabra Elite 10, il faudra se contenter d’un rendu surround, et non pas d’une compatibilité Dolby Atmos.

Concernant l’autonomie, Jabra annonce que ses utilisateurs peuvent fonctionner pendant 8 heures avec réduction de bruit, tandis que le boîtier permettra d’en profiter durant 32 heures. Le boîtier des écouteurs est par ailleurs compatible avec la charge sans fil Qi par induction.

Les Jabra Elite 8 Active sont proposés en quatre coloris : noir, gris foncé, bleu marine ou caramel. Ils sont affichés au prix de 229,99 euros.

