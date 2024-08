Jabra Elite 8 Active : ces true wireless entraînants sont quasi à moitié prix sur Amazon

Parmi les nombreux atouts des écouteurs sans fil Jabra Elite 8 Active, on compte notamment d’excellentes performances acoustiques et sa réduction de bruit active efficace. L’un de leurs autres atouts ? Leur prix, qui passe de 229,99 euros à 125,40 euros sur Amazon.

Lancés en fin d’année dernière, les Jabra Elite 8 Active font partie des derniers écouteurs intra-auriculaires haut de gamme de la marque. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces récents modèles accumulent les atouts : restitution sonore pleine de punch, réduction de bruit active efficace, étanchéité rassurante, bonne autonomie… Certes, ils ne sont pas parfaits, mais ils ont tout de même obtenu la bonne note de 8/10 lors de notre test. On les recommande toutefois bien mieux lorsqu’ils sont en promotion, comme c’est le cas en ce moment avec ces 45 % de réduction.

Les points forts des Jabra Elite 8 Active

Une bonne étanchéité

Des écouteurs confortables

Une réduction de bruit active efficace

D’abord affichés à 229,99 euros, les Jabra Elite 8 Active sont désormais disponibles en promotion à 125,40 euros sur Amazon.

Des écouteurs confortables et bien stables

Si les Jabra Elite 8 Active sont particulièrement adaptés aux séances sportives, c’est en grande partie pour leur très bon maintien et leur excellente stabilité dans le pavillon de l’oreille. Le silicone légèrement adhérent qui recouvre ces écouteurs sans fil leur permet en effet de rester bien en place, y compris en secouant la tête en plein footing. Le confort est aussi assuré ici, d’autant plus que les embouts en silicone ne pénètrent pas dans le conduit auditif, mais se positionnent à son entrée : leur port n’est donc pas du tout gênant sur la durée.

Ils savent aussi rester confortables quand on transpire en plein entraînement. D’ailleurs, les Jabra Elite 8 Active sont certifiés IP68, et sont donc étanches à l’eau et à la poussière. On peut donc les utiliser sans crainte sous la pluie, et même dans l’eau, puisqu’ils peuvent être immergés jusqu’à 1,50 m. Quant au boîtier de rangement, il est certifié IP54 et résiste simplement aux projections d’eau.

Un sacré dynamisme dans les oreilles

Côté audio, les Jabra Elite 8 Active intègrent des transducteurs dynamiques de 6 mm de diamètre. Ces true wireless peuvent ainsi produire un son particulièrement dynamique très plaisant. La signature sonore est quant à elle montante, avec une forte inflation dans l’aigu, d’où la nécessité de bidouiller un peu l’égaliseur pour parvenir à un meilleur résultat. Pour écouter nos titres et podcasts en toute tranquillité, on peut également compter sur le système de réduction de bruit adaptatif dont l’intensité de fonctionnement varie selon les conditions de bruit ambiantes. Au cours de notre test, les sons graves ont été très bien réduits, voire carrément gommés, tandis que les sons plus clairs sont assez bien diminués. Le mode « Transparence » a quant à lui démontré une belle efficacité.

Côté autonomie, les Jabra Elite 8 Active ont pu fonctionner durant 7h10 à 50 % du volume d’un iPhone avant d’être à court de batterie. C’est un très bon score. Le boîtier de rangement offre de son côté environ trois recharges et nécessite environ 2 heures pour refaire le plein d’énergie à partir d’un chargeur USB. Les écouteurs brillent malheureusement bien moins côté qualité des appels, qui est très en retrait.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des Jabra Elite 8 Active.

Si vous souhaitez découvrir d’autres bonnes références, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans fil du moment.

