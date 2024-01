Jabra Elite 8 Active : ces bons true wireless premium pour sportifs sont soldés à -34 %

Lancés il y a quelques mois, les Jabra Elite 8 Active représentent le haut de gamme des écouteurs sans fil sportifs. En plus de leur robustesse et d'une certification d'étanchéité élevée, ils parviennent à se démarquer par des prestations sonores dynamiques et une réduction de bruit adaptative plus que convaincante. Pendant les soldes, nous pouvons les retrouver à 149,99 euros au lieu de 229,99 euros chez Darty.

Le marché des écouteurs sans fil compte nombre de références, dont certains modèles dits « sportifs ». Alors non, ils n’améliorent pas les performances sportives de leur porteur mais sont taillés pour résister aux séances mouvementées. En plus d’une bonne tenue en place et d’un certain niveau d’étanchéité, ils sont dotés d’un mode transparence afin que les coureurs restent attentifs à leur environnement. Jabra est un constructeur incontournable sur le segment des écouteurs sportifs et ses récents Elite 8 Active sont à -34 % chez Darty durant les soldes.

Les Jabra Elite 8 Active en résumé

Une réduction de bruit active efficace

Un rendu sonore dynamique et de haute volée

La certification IP68 et une autonomie de 32 heures

Au lieu de 229,99 euros habituellement, les Jabra Elite 8 Active sont maintenant disponibles en promotion à 149,99 euros chez Darty.

Les Jabra Elite 8 Active, le must-have des écouteurs sportifs

Avec leur format intra-auriculaire et le revêtement en silicone sur le boîtier et les écouteurs, les Jabra Elite 8 Active proposent une excellente stabilité dans le pavillon de l’oreille ainsi qu’une certaine robustesse. Le boîtier est également certifié IP54 et les écouteurs ont une certification IP68, ce qui permet de les porter lorsque l’on fait des longueurs dans une piscine. Côté autonomie, le constructeur danois annonce une durée de 8 heures par charge avec l’ANC activée et de 32 heures en comptant les recharges fournies par le boîtier.

Avec des transducteurs de 6 mm, les Jabra Elite 8 Active parviennent à reproduire un son plaisant et dynamique avec une signature sonore qui présente un énorme pic au niveau des aigus. Ces fréquences ne sont pas restituées de manière déraisonnable, au contraire, elles se diluent assez bien dans le reste de la courbe. Enfin, la réduction de bruit active adaptative est l’un des gros atouts de ces écouteurs, avec notamment un gommage prononcé sur les fréquences graves. Le mode transparence est convenable mais les fréquences moyennes auraient mérité plus de présence.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur les Jabra Elite 8 Active.

