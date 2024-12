JBL Wave Buds 2 et Wave Beam 2 : nouveaux écouteurs sans fil déjà disponibles

JBL enrichit sa gamme d’écouteurs sans fil avec le lancement des Wave Buds 2 et Wave Beam 2 en Inde. Ces nouveaux modèles apportent des améliorations significatives en termes d’autonomie et de fonctionnalités par rapport à leurs prédécesseurs. En voici tous les détails avant une annonce pour les autres marchés.

JBL Wave Beam 2 // Source : JBL

Actuellement, en France, JBL propose les écouteurs Wave Beam, des modèles intra-auriculaires avec une isolation passive et une fonction de réduction de bruit active. Dans le catalogue, il y a également les Wave Buds, des écouteurs de type bouton proposant aussi une isolation passive et une autre active. Ils sont disponibles pour 60 euros environ, offrant des fonctionnalités intéressantes mais moins performantes que les modèles haut de gamme JBL Tour Pro 3 accompagnés de leur étui avec écran LCD à 300 euros.

Amazon propose sur son site indien les successeurs des Wave Beam, les Wave Beam 2 et ceux qui vont remplacer les Wave Buds, les Wave Buds 2. Pour le moment, officiellement, JBL n’a pas encore communiqué au sujet d’une disponibilité chez nous mais gageons que cela ne devrait plus tarder.

Les deux nouveaux modèles sont équipés de transducteurs dynamiques de 8 mm et d’un système à quatre microphones. Ils embarquant la fonction JBL Pure Bass Sound pour des graves profonds. Les Wave Beam 2 et les Wave Buds 2 profitent de la technologie de réduction active du bruit (ANC) qui est accompagnée d’une fonction Smart Ambient permettant de rester conscient de son environnement tout en profitant de sa musique, une sorte de mode transparent. La connectivité est assurée par le Bluetooth 5.3, avec la possibilité de connecter simultanément plusieurs appareils grâce à la fonction multipoint.

JBL Wave Beam 2 // Source : JBL

Les écouteurs JBL Wave Beam 2 et Wave Buds 2 sont certifiés IP54 garantissant une résistance à la poussière et aux éclaboussures pour les écouteurs, tandis que les boîtiers de charge bénéficient d’une certification IPX2.

JBL Wave Beam 2 // Source : JBL

Les deux modèles sont compatibles avec l’application JBL Headphones et prennent en charge les technologies Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair pour un appairage simplifié.

JBL Headphones Télécharger gratuitement

Une autonomie remarquable

L’autonomie totale atteint 40 heures avec le boîtier de charge, selon la fiche disponible sur le site Amazon. Les Wave Buds 2 et Wave Beam 2 sont équipés respectivement de batteries de 49 mAh et 50 mAh, complétées par des boîtiers intégrant des accumulateurs de 550mAh. Une charge rapide de 10 minutes permettrait de récupérer 4 heures d’écoute.

JBL Wave Buds 2 // Source : JBL

Les Wave Buds 2 affichent des dimensions de 21,6 x 15,8 x 20,4 mm pour un poids de 4,5g par écouteur, tandis que les Wave Beam 2 mesurent 32,4 x 22 x 23,3 mm pour 4,3g. La conception des écouteurs a été optimisée pour améliorer le confort lors des sessions d’écoute prolongées. En outre, pour les Wave Beam 2, le design est plus fin, plus arrondi que les Wave Beam.

JBL Wave Buds 2 // Source : JBL

Au niveau du boîtier, les points de contact magnétiques ont notamment été élargis et renforcés en acier inoxydable pour garantir une meilleure connexion après l’exercice physique.

JBL Wave Buds 2 // Source : JBL

Disponibilité et prix des écouteurs JBL Wave Beam 2 et Wave Buds 2

Les Wave Buds 2 sont proposés au prix de 3 499 roupies indiennes, et les Wave Beam 2 à 3 999 roupies. Les deux modèles sont disponibles en quatre coloris : noir, bleu, rose et blanc. La distribution s’effectue via Amazon et le site officiel de JBL Inde.