JBL Live Free NC+ et Reflect Mini NC : JBL annonce ses écouteurs à réduction de bruit

JBL a annoncé deux nouvelles paires d'écouteurs pour le moins intéressantes, les Live free NC Plus et les Reflect Mini NC. Deux produits true wireless non seulement étanches, mais proposant également une réduction de bruit active à un prix très intéressant.

Alors que s’ouvre cette semaine l’IFA de Berlin, en effectifs réduits, JBL a présenté ce mercredi dans une conférence en ligne ses nouveautés en matière d’audio. Au programme, des enceintes Bluetooth, des enceintes festives, mais surtout deux paires d’écouteurs true wireless à réduction de bruit.

Pour aller plus loin

AirPods et alternatives : les meilleurs écouteurs sans fil Bluetooth

La première d’entre elles n’est autre que les JBL Live Free NC+. Comme le « NC » de leur nom l’indique, il s’agit d’écouteurs à réduction de bruit (noise cancelling). Ils se présentent sous la forme d’écouteurs true wireless, sans aucun câble entre chaque oreillette, avec des embouts en silicone pour l’aspect intra-auriculaire et l’isolation passive. Du côté du design, JBL précise également que ses Live Free NC Plus sont certifiés IPX7 et donc étanches à l’immersion jusqu’à 1 mètre d’eau pendant 30 minutes. On va retrouver également une surface tactile sur chaque écouteur pour modifier la réduction de bruit ou activer le mode transparence, mais aussi pour interagir avec l’assistant vocal.

La seconde paire d’écouteurs annoncée par JBL est les JBL Reflect Mini NC. Là encore, il s’agit d’écouteurs true wireless à réduction de bruit au format intra-auriculaire. Cependant, ces modèles se destinent surtout aux sportifs. Ils sont en effet dotés d’ailettes pour une meilleure fixation dans les oreilles, même en mouvement. Par ailleurs, pour davantage de confort, ils sont fournis avec trois tailles d’embouts et trois tailles d’ailettes. On va retrouver des contrôles et des fonctions similaires aux JBL Live Free NC+, notamment pour l’autonomie de 7 heures par écouteur avec 14 heures supplémentaires grâce au boîtier — compatible avec la charge sans fil –, mais aussi sur les modes réduction de bruit et transparent. Là aussi, JBL annonce une certification IPX7 pour l’étanchéité.

Les écouteurs JBL Live Free NC+ sont proposés à 159 euros en noir, blanc, bleu ou rose, tandis que les JBL Reflect Mini NC s’affichent à 149 euros en noir, blanc ou bleu.

De nouvelles enceintes Bluetooth également annoncées

Ces deux paires d’écouteurs ne sont pas les seules nouveautés annoncées par JBL. La marque, tombée dans le giron de Samsung en 2016 après le rachat de la maison mère Harman, a également dévoilé trois nouvelles enceintes Bluetooth, les JBL Go 3, JBL Clip 4 et JBL Xtreme 3. Pas de révolution à l’horizon, mais essentiellement de nouveaux designs. Les trois appareils arborent désormais le nouveau logo JBL et profitent d’une base en silicone pour empêcher les enceintes de glisser à cause des ondes sonores. La JBL Clip 4, le format intermédiaire, propose par ailleurs un nouveau design qui sort de l’aspect rond des modèles précédents, avec un mousqueton qui vient entourer quasiment l’ensemble de l’enceinte, pour plus de solidité. La JBL Clip 4 sera proposée à 60, la Go 3 à 40 euros et la Xtreme 3 à 299 euros.

L’enceinte JBL Go 3 // Source : JBL L’enceinte JBL Clip 4 // Source : JBL

Enfin, JBL a également annoncé deux nouvelles enceintes pour sa gamme Partybox, les JBL Partybox 310 et JBL PartyBox On-The-Go, toujours pleines de LED et de basses. Elles seront respectivement disponibles à 499 et 299 euros.