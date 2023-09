Jeep annonce déjà l’excellente autonomie de sa prochaine voiture électrique

Jeep prévoit d'enrichir sa gamme de voiturs électriques avec un nouveau SUV électrique qui viendra épauler l'Avenger. Baptisé Recon, ce dernier devrait afficher une autonomie dépassant les 600 kilomètres ainsi qu'une puissance très élevée. Son arrivée est prévue l'an prochain.

Lorsque l’on pense à Jeep, on a plutôt tendance à imaginer des gros moteurs diesel que des modèles électriques. Et pourtant, le constructeur commence tout doucement à électrifier sa gamme, afin de répondre aux exigences de l’Union européenne. Cela avait commencé avec ses modèles hybrides, puis avec le lancement de son Avenger.

De nouvelles informations

Ce dernier est pour mémoire la toute première voiture 100 % électrique du constructeur américain. Mais elle ne sera évidemment pas la seule, tandis que ce dernier prévoit de lancer pas moins de quatre véhicules zéro-émission (à l’échappement) sur le marché d’ici à 2025. Et voilà que l’on commence à en savoir plus sur le 2ème qui devrait bientôt voir le jour.

Celui-ci portera le nom de Recon et avait déjà été dévoilé de façon partielle il y a un peu plus d’un an. Nous avions alors eu un premier aperçu de son design mais la marque américaine n’avait jusqu’à présent pas communiqué sur sa fiche technique. Tout juste sait-on qu’il devrait à terme remplacer l’actuel Wrangler, qui se décline en thermique et en hybride rechargeable.

Mais voilà que l’on en sait enfin un peu plus au sujet de ce nouvel arrivant, qui viendra épauler l’Avenger, dont nous avions pu prendre le volant en début d’année. Le site Arena EV nous donne en effet quelques informations sur cette nouvelle proposition, qui devrait chasser sur les terres du Hummer EV et du BYD YangWang U8 récemment officialisé.

Ce nouvel arrivant reposera sur la plateforme STLA Medium commune à tout le groupe Stellantis et qui vient d’être inaugurée par la nouvelle Peugeot e-3008 que nous avons pu approcher en avant-première. On sait déjà que le 0 à 100 km/h sera réalisé en seulement 3,8 secondes environ. La vitesse maximale n’a pas encore été communiquée pour le moment.

Une grande autonomie

Selon Antonella Bruno, directrice de Jeep en Europe, ce Recon sera « un SUV électrique robuste et performant inspiré de la Jeep Wrangler » bien qu’il se situera dans un segment inférieur. Il faudra donc nous attendre à des dimensions légèrement réduites. Annoncé comme le « leader des 4X4 électriques« , ce dernier aura « la capacité de traverser le célèbre Rubicon Trail« .

Ce dernier est l’une des pistes tout-terrain les plus difficiles au monde et a récemment été parcourue par le Rivian R1S. Mais là où cela devient intéressant, c’est en ce qui concerne l’autonomie, qui devrait tourner autour des 600 kilomètres. Un chiffre qui s’entend probablement selon le cycle américain EPA, plus sévère encore que notre WLTP européen. Il devrait également afficher une puissance de 600 chevaux.

Mais ce n’est pas tout, car le constructeur prépare aussi un troisième modèle électrique, à savoir une version de série du concept Wagoneer S dévoilé en septembre 2022. Ce dernier devrait tenter de rivaliser avec le Range Rover Velar et devrait afficher une autonomie tournant autour des 650 kilomètres. Il pourrait embarquer une batterie de 118 kWh, la capacité maximale autorisée par la plateforme STLA Medium.

Ces deux modèles devraient être officiellement dévoilés au cours de l’année prochaine, tandis que les prix devraient être annoncés un peu plus tard. Si le marché américain sera visé en premier, les deux SUV électriques arriveront aussi en Europe, où la vente de voitures thermiques sera bientôt interdite.