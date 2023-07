Avec cette simple mise à jour, les voitures électriques Kia n’ont enfin plus peur des longs trajets

Les Kia EV6, e-Soul et Niro EV et EV9 profitent d'une mise à jour logicielle à distance qui révolutionne leur mode de fonctionnement lors des longs trajets. Tout cela, grâce à l'arrivée du planificateur d'itinéraire, qui place enfin ces voitures électriques comme de fidèles destriers pour de longues distances.

Kia vient d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle mise à jour sur ses véhicules électriques. Parmi les nouveautés qu’elle apporte, la plus importante concerne le système de navigation, qui se voit enfin doté d’un planificateur d’itinéraire.

Cette évolution va permettre aux conducteurs d’appréhender leur voyage avec plus de sérénité. Avec cette évolution, le système de navigation leur proposera automatiquement des arrêts à des bornes de recharge si l’autonomie restante de la voiture est insuffisante pour parcourir l’itinéraire renseigné. Une fonctionnalité particulièrement utile, donc, pour les longues distances, et qui d’après Kia fonctionnera même dans des zones sans réseau.

Un planificateur qui limite le risque de mauvaises surprises

L’algorithme du système tient évidemment compte du niveau de charge de la batterie, mais il se base aussi sur la consommation réelle du véhicule, qui est déterminée par divers facteurs (conditions climatiques, style de conduite, etc). Il privilégie en outre les bornes les plus utilisées, qui sont a priori les plus fiables.

Sur les Kia EV6, le nouvel EV9, le Niro EV, le planificateur d’itinéraire est relié au système de pré-conditionnement de la batterie. Ainsi, ce dernier pourra s’activer automatiquement à l’approche de la borne si cela est nécessaire. Dans le détail, il s’agit de réchauffer la batterie, en hiver, pour qu’elle soit à la température optimale lors de la recharge. Ce qui permet de réduire drastiquement le temps passé à la borne. Surtout sur la Kia EV6, qui peut passer de 10 à 80 % en seulement 18 minutes grâce à son architecture 800 volts.

La mise à jour apporte d’autres petites nouveautés au niveau des symboles et des icônes du système d’info-divertissement, pour moderniser l’ensemble et faciliter la navigation entre sous-menus. Enfin, elle ajoute aussi le logiciel musical Soundhound, qui permet de connaître le titre du morceau joué à la radio et le nom du chanteur.

Plusieurs Kia concernées

Cette évolution logicielle est disponible sur l’EV6, qui avait déjà eu droit à une autre mise à jour en fin d’année dernière pour intégrer le préconditionnement de la batterie. Les détenteurs de Niro EV et de e-Soul peuvent également désormais en bénéficier.

La mise à jour est gratuite. Elle est de type Over the Air (OTA) sur les véhicules issus du millésime 2022. Sur les plus anciens, les clients devront eux-mêmes l’installer, en la téléchargeant en amont sur ce site.

Sur le nouvel EV9, ces fonctionnalités ont été proposées dès le lancement, qui vient d’avoir lieu en Europe. D’une façon générale, toutes les nouvelles voitures électriques de la marque en seront pourvues à l’avenir.

Kia n’est évidemment pas le seul constructeur à déployer des mises à jour à distance. En fait, de nombreuses marques s’y sont déjà mises, et pas seulement des premium. C’est notamment le cas de Hyundai, qui en propose par exemple sur sa Ioniq 5.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.