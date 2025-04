En Belgique, Kia fait face à un problème massif : certaines de ses voitures électriques EV6 tombent en panne. Concours de circonstances : l’usine qui produit la pièce détachée a subit un incendie.

Jeroen Huyghebaert devant sa Kia EV6

Imaginez acheter une voiture électrique à plus de 50 000 euros pour vous retrouver, quelques mois plus tard, complètement immobilisé, sans même la possibilité de démarrer. C’est le scénario que vivent des dizaines de propriétaires de Kia EV6 en Belgique, confrontés à une panne d’un composant, et à une attente qui s’éternise, comme le relate le média local 7sur7.be

Tout commence, comme souvent, par un message anodin sur le tableau de bord. « Puissance limitée« , puis « Arrêtez de rouler« . Le genre de notifications que l’on voudrait croire passagères. Sauf que dans le cas de Jeroen Huyghebaert, technicien belge, sa Kia EV6 (l’une des premières sur une architecture 800 volts réduisant les temps de recharge) refuse catégoriquement de redémarrer.

Direction le garage. Là, surprise : « Dans le garage, il y avait déjà douze EV6 avec exactement le même problème. On m’a dit qu’à travers toute la Belgique, plus de 570 voitures attendent une réparation », raconte-t-il, abasourdi.

Un composant vital et une usine en feu

Le problème ? Un module électronique crucial, le convertisseur basse tension, responsable du lien entre la batterie principale haute tension et la batterie auxiliaire 12 volts qui alimente tous les systèmes embarqués. L’équivalent de l’alternateur sur une voiture thermique. Or, ce défaut n’aurait pas surgi sans signes avant-coureurs. « Il existait même déjà une mise à jour logicielle censée prévenir ce dysfonctionnement — mais visiblement, cela n’a pas suffi », souligne Jeroen.

Le plus inquiétant, c’est l’incapacité de Kia à réparer rapidement. « On m’a dit qu’il faudrait patienter jusqu’en juin avant de recevoir la pièce de rechange », ajoute-t-il. « Un incendie aurait eu lieu chez un fournisseur en Corée. Soit, mais pourquoi un composant aussi crucial dépend-il d’une seule usine ? N’y a-t-il pas de stocks de sécurité ? ». Une cause confirmée par le constructeur.

Moins de 100 voitures touchées selon Kia

Face à la polémique, Kia Belgique tempère : d’après l’importateur, il n’y aurait pas plus de 500 véhicules concernés dans le pays, mais “moins de 100”. Le constructeur assure aussi que “tous les clients affectés ont reçu une voiture de remplacement”. Une version officiellement rassurante, mais contredite par plusieurs témoignages, comme celui de Jeroen, qui a dû attendre des semaines avant d’obtenir une solution provisoire. La marque promet que les réparations pourront débuter en avril.

Kia EV6 // Source : Kia

Si vous avez une Kia EV6 ou une voiture électrique partageant la même architecture (Hyundai Ioniq 5 et Ioniq 6), le mieux à faire est de vous assurer que vous avez la dernière version logicielle installée sur votre véhicule.

Le symptôme d’un problème plus large ?

Cette affaire dépasse le cas du groupe Hyundai. 7sur7 évoque des soucis similaires chez Hyundai, Toyota et même Stellantis. En tout, plus de 11 000 véhicules pourraient être concernés rien qu’en Belgique. Le point commun ? Des composants électroniques critiques, souvent fabriqués par les mêmes fournisseurs. Quand l’un d’eux est à l’arrêt, c’est toute une industrie qui vacille.

Ce cas précis ne doit pas inquiéter sur la fiabilité des voitures électriques. Car comme le prouvent différentes études sur le sujet, globalement, les voitures électriques peuvent être plus fiables que leurs homologies thermiques, puisqu’il y a moins de pièces en mouvement.

Le problème principal ici est le délai de réparation, à cause de la disponibilité de la pièce. Une situation qui semble inédite pour le groupe coréen, qui avait par le passé habitué ses clients à un service client plus satisfaisant. Un cas qui devrait inciter le groupe à prendre plus de précautions à l’avenir sur le choix de ses fournisseurs et la constitution de stock de pièces détachées.